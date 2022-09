La loi 96, à la fois nécessaire, préoccupante et irritante en Outaouais

À Mansfield-et-Pontefract, la loi 96 sera respectée, affirme la mairesse Sandra Armstrong.

Cette petite municipalité du Pontiac fonctionne en français, tout comme ses voisines, Fort-Coulonge et l'Île-du-Grand-Calumet.

Ces trois municipalités de l'Outaouais ne possèdent pas le statut de ville bilingue, en raison de leur composition démographique. En effet, au moins 51 % de la population est francophone.

C'est certain que notre première langue est le français, puis on la respecte beaucoup , dit Sandra Armstrong. Mais il y a des craintes de perdre notre langue , ajoute-elle.

Mansfield-et-Pontefract est une municipalité du Québec située dans la MRC de Pontiac en Outaouais (Archives) Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Cependant, en dépit de cette peur, l’élue affirme qu’il faut bien desservir la clientèle de la municipalité. La mairesse Armstrong explique que chaque printemps, de nombreux touristes anglophones s’installent jusqu'à l'automne dans des chalets sur son territoire. C’est sans compter les anglophones qui sont plus nombreux à vivre dans la municipalité depuis le début de la pandémie.

La mairesse souhaite le statu quo. L’élue déclare être d’accord avec tout le côté politique de la loi. Il n’y a pas de problème , dit-elle. Mais le service à la clientèle… c'est là qu'on doute fort.

« Si quelqu'un arrive [à l’Hôtel-de-ville], on va se présenter en français. Mais si la personne ne comprend pas, et qu’on est en train d’offrir un service, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. » — Une citation de Sandra Armstrong, mairesse de Mansfield-et-Pontefract

La mairesse conclut: On veut une communauté qui peut aider n'importe qui. On est accueillant, chaleureux, puis on veut juste que tout le monde se sente bien chez nous.

Une loi qui aurait dû être adoptée depuis longtemps

Le maire de Cantley, lui, est convaincu de la nécessité et de l’urgence d’une telle loi. David Gomes s’attarde à l’importance de renforcer le français. C’est juste de bon augure une loi comme ça , affirme-t-il.

David Gomes, maire de Cantley. Photo : Gracieuseté de Nick Persaud

« Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. On le voit que tranquillement, le français se perd ici. » — Une citation de David Gomes, maire de Cantley

À Cantley, l’application de la loi 96 ne changera pas vraiment grand-chose, aux dires du maire. La petite municipalité compte environ 15 % d'anglophones parmi ses quelque 12 000 habitants. Et c'est important d'être capable de se faire comprendre avec tous ces gens-là , précise l’élu.

Davis Gomes insiste sur l’importance d'avoir un lien direct avec tous les citoyens qu’ils soient français ou unilingues anglophones . Ceci dit, précise–t-il, j'encourage les unilingues anglophones à apprendre le français pour mieux comprendre les décisions qu'on prend ici à Cantley .

La communauté d’affaires préoccupée et inquiète

Des dizaines de gens d’affaires, fondateurs, PDG et dirigeants d’entreprises québécoises craignent les répercussions de la loi 96 sur l’économie québécoise. Ils demandent au gouvernement de mettre la loi 96 sur pause.

Dans une lettre ouverte publiée en ligne vendredi, ces chefs d’entreprises résument les raisons pour lesquelles la loi 96 les préoccupe autant.

Nicolas Roy est l’un des signataires. L’homme d’affaires de Gatineau est chef de direction chez FC, une firme spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Il appuie sans retenue les principes et fondements de la loi.

Mais les exigences de cette loi sont actuellement trop accablantes et contraignantes pour des entreprises, selon lui. Dans le contexte actuel, se serait particulièrement difficile pour les PME , dit-il.

Déjà fragilisées par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, nombre d’entre elles tentent encore de se relever des défis économiques engendrés par la pandémie, alors qu’une menace de récession pointe à l’horizon.

De plus, l’apprentissage du français en six mois est une exigence complètement irréaliste pour la grande majorité des nouveaux arrivants employés dans les entreprises, affirme Nicolas Walsh.

C'est sûr que si quelqu'un le fait à temps plein, sans aucune autre obligation, je pense que c'est peut-être possible , nuance-t-il.

« Je connais beaucoup de collègues qui ont eu la chance de participer à des programmes d'apprentissage de français langue seconde, notamment au gouvernement fédéral, et six mois, c'est pas beaucoup. Puis eux, ils étaient payés à temps plein, et c’était difficile. » — Une citation de Nicolas Roy, chef de direction chez FC

Protéger le français en milieu de travail est primordial et essentiel, insiste Nicolas Roy. Néanmoins, le gouvernement n’a clairement pas pris suffisamment en considération les impacts d’une telle loi sur les PME . On devrait retourner à la table à dessin , conclut-il.

Québec promet d’accompagner les PME

Par ailleurs, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, Jean Boulet, était de passage en Outaouais vendredi.

Le ministre Jean Boulet promet d'aider les PME à s'adapter à la loi 96 (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Questionné sur l’impact de la loi 96 sur les PME de la région, il a assuré que les entreprises seront respectées dans l'application de la loi.

Il va y avoir un guichet unique qui va être en vigueur à compter du 1 juin 2023, qu’on appelle Francisation Québec, qui va permettre de l'accompagnement pour la francisation dans les milieux de travail , a-t-il expliqué en point de presse. On va être là pour répondre véritablement aux besoins des PME . On va y aller étape par étape.

La loi 96 : source d'irritants juridiques et politiques

La loi 96 est complexe, déclare d’emblée Gabriel Poliquin, avocat-conseil chez Olthuis Van Ert à Ottawa.

L'avocat Gabriel Poliquin s'attend à ce que plusieurs éléments de la loi 96 soient contestés (Archive) Photo : Radio-Canada

Cette législation modifie de façon importante la Charte de la langue française. L’avocat explique qu’à l’image de la charte, la loi 96 s’insère dans à peu près tous les coins de la société québécoise .

Dans le passé, rappelle-t-il, des aspects de la Charte de la langue française ont été contestés devant les tribunaux. Il faut donc s’attendre à ce que certains aspects de la nouvelle loi soient aussi contestés.

Me Poliquin voit d’ailleurs un irritant dans l’obligation des entreprises d’au moins 50 employés d’avoir un projet de francisation en milieu de travail.

C'est sûr que c'est potentiellement un irritant pour des employeurs qui ont une exigence supplémentaire.

Il y a aussi une autre facette de la loi qui risque d’être contestée, selon l’avocat, soit l’obligation d’interagir uniquement en français avec les nouveaux arrivants, six mois après leur arrivée. Certains pourraient y voir, entre autres, une entrave à la liberté d’expression, dit-il.

« Ce n'est pas parce que quelque chose est permis par la Constitution que c'est nécessairement une bonne idée sur le plan de la politique publique. » — Une citation de Gabriel Poliquin, avocat-conseil

Gabriel Poliquin énumère quelques unes des nombreuses questions soulevées par la loi 96, et qui demeurent pour l’instant sans réponse : Comment faire respecter ces dispositions au quotidien? Est-ce même réaliste, est-ce possible? Est-ce faisable?

Les changements aux lois et aux règlements en lien avec la loi 96 entrent en vigueur graduellement jusqu'en 2025.

Avec les informations de Rebecca Kwan et Emmanuelle Poisson