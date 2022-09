Le ministre du Travail, Jean Boulet, rencontre des gens d’affaires en Outaouais

Plusieurs acteurs du milieux des affaires de l'Outaouais ont fait valoir leur priorité auprès du ministre québécois du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, Jean Boulet, lors d'une rencontre, vendredi. Ils ont discuté des solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, notamment.

M. Boulet, était de passage en Outaouais, accompagné de la candidate de la CAQ dans Hull, Suzanne Tremblay, pour aller à la rencontre de plusieurs acteurs économiques de la région.

Ils ont discuté des solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, à l'inflation et aux enjeux causés par la proximité de l'Ontario.

Des solutions qui passent par l'immigration ou la démocratisation de nouvelles technologies ont entre autres été proposées.

Ce que je retiens, au-delà du dynamisme et de la mobilisation des partenaires du marché de l’emploi, c’est qu’il y a une volonté que Québec respecte les particularités de la région , a résumé le ministre Boulet.

Ce dernier a souligné qu'il veut permettre à l'Outaouais d'atteindre son plein potentiel , en rappelant que la CAQ promet d'investir 50 millions $ pour un nouveau centre de congrès à Gatineau.

On a une réalité qui est différente des autres régions et je voulais la partager à Monsieur Boulet , a mentionné la candidate de la Coalition avenir Québec dans Hull, Suzanne Tremblay.

Les partenaires économiques satisfaits

La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) a notamment présenté cinq recommandations pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et contrebalancer les effets néfastes de l'inflation.

Le président de la CCG , Stéphane Bisson, a aussi pris soin de rappeler le statut particulier de l'Outaouais au ministre Boulet.

M. Bisson a indiqué que les politiciens n'ont jamais autant été aussi à l'écoute des électeurs de la région, un changement de cap qui est évidemment bien accueilli par les entrepreneurs d'ici.

On ne s’est jamais senti aussi sollicité en Outaouais. On ne nous prend plus pour acquis , a-t-il lancé. C’est une excellente nouvelle, ils ont le désir de venir chercher les votes des gens de l’Outaouais.

D'ailleurs, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, était également de passage dans la région vendredi.

Avec les informations d'Ismaël Sy