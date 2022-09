Les Franco-Ontariens de nouveau rassemblés pour hisser leur drapeau à Toronto

Des foules se sont retrouvées devant l’hôtel de ville de Toronto et l’Assemblée législative de l’Ontario, vendredi, pour hisser le célèbre drapeau vert et blanc . Quelques politiciens ont saisi l’occasion pour réitérer leurs engagements envers la communauté francophone, deux jours avant le Jour des Franco-Ontariens .

Un premier traditionnel lever de drapeau a eu lieu à Queen’s Park en présence d’une centaine de personnes, vers 10 h 30 vendredi.

On fête notre culture, notre langue, on lève notre beau drapeau. Je pense qu’il faut en profiter et j’invite tout le monde à le faire , s’est enthousiasmé le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de francophonie, Guy Bourgouin.

Il croit que l’événement prend une importance particulière après deux ans sans rassemblements en personne, alors que le poids démographique des francophones diminue dans l’ensemble du pays.

« On a vu dans le dernier recensement qu’on prend du recul, alors il faut s’afficher encore plus. [...] Gênez-vous pas : parlez le français. On a tellement une belle culture et c’est le temps d’en profiter et de le dire à haute voix. » — Une citation de Guy Bourgouin, député de Mushkegowuk-Baie James

Le drapeau franco-ontarien a été hissé devant une foule d'environ 100 personnes à Queen's Park. Photo : Radio-Canada

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a saisi l’occasion pour réitérer l’appui de son gouvernement envers les francophones.

[Nous] sommes vos indéfectibles alliés de tous les instants pour vous accompagner activement sur la voie de l’affirmation et de la réussite sociale, culturelle et économique , a-t-elle promis.

Elle a souligné que le gouvernement a déjà modernisé la loi sur les services en français, et qu’il vient de faire un autre pas en publiant la réglementation associée à l’offre active.

Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a pris la parole pour souligner les progrès faits par la communauté franco-ontarienne ainsi que les luttes encore en cours. Photo : Radio-Canada

Le président de l’Association de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin, a également pris la parole, pour souligner que c’était le 47e lever officiel du drapeau franco-ontarien.

Au cours de notre histoire, notre mort a été annoncée à plusieurs reprises. Pas plus tard qu’il y a quelques semaines, on en parlait. Pourtant, nous sommes toujours là , a-t-il déclaré.

« N’hésitons pas à nous battre pour que nos enfants puissent étudier en français, de la maternelle au postsecondaire, au nord comme à l’est et au sud de la province. » — Une citation de Carol Jolin, président de l’Association de la francophonie de l’Ontario

Des dizaines de personnes ont assisté au lever du drapeau franco-ontarien près de la mairie de Toronto. Photo : Radio-Canada

Célébrations à l’hôtel de ville

D’autres drapeaux franco-ontariens ont été hissés à travers la province, y compris devant l’Hôtel de Ville de Toronto.

Le maire, John Tory, y a été accueilli par une foule souriante vêtue de vert et blanc. majoritairement composée d’élèves et d’étudiants francophones.

Ceci est rendu possible grâce à vous qui avez travaillé fort pour protéger et préserver la langue et la culture française , a-t-il déclaré, parlant pour une rare fois en français.

John Tory a été accueilli par un grand nombre d'élèves et d'étudiants francophones pour hisser le drapeau franco-ontarien vendredi. Photo : Radio-Canada

Le maire a souligné que Toronto compte quelque 210 000 francophones et francophiles d’origines diverses.

Je crois que ce pays et cette ville ont entamé leur route pour devenir un des endroits les plus inclusifs, accueillants et tolérants au monde en raison de l’histoire de notre pays d’avoir deux langues officielles et deux cultures fondatrices , a-t-il déclaré en anglais.

Cela nous a appris, depuis le début, la force qui peut venir de la diversité , a-t-il enchaîné.

L’Ontario compte quelque 800 000 francophones.

Avec des informations de Natasha MacDonald-Dupuis