La Vérif : la CAQ est-elle en voie d’atteindre ses objectifs de réduction des GES?

On va réduire les GES de 37,5 % d’ici 2030, puis de 100 % d’ici 2050 , a affirmé le chef caquiste François Legault en point de presse vendredi.

Mais lorsqu’on regarde l’état des lieux, la Coalition avenir Québec n’est pas sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Les émissions de GES sont en hausse depuis quelques années.

Le chef de la CAQ, François Legault, affirme que son parti a un plan « réaliste » pour réduire de 37,5 % les émissions de GES d'ici 2030. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

En 2015, le Québec émettait environ 81 mégatonnes d’équivalent CO2 (Mt éq. CO2). C’est passé à 84 mégatonnes en 2019, une hausse de 4,2 %.

Il y a eu une baisse importante des émissions totales de GES en 2020, mais elle est largement attribuable au ralentissement économique qui a été causé par la pandémie.

L’objectif du ministère de l’Environnement du Québec était de réduire de 20 % ses émissions de GES par rapport au niveau de 1990, année de référence en ce qui concerne les cibles climatiques.

En 2019, le Québec a plutôt réduit ses émissions de 2,7 %, indiquent les plus récentes données disponibles au provincial.

Et, selon la plus récente mise à jour du Plan pour une économie verte 2030, les actions prévues par Québec permettent d’atteindre 51 % de la cible de 2030.

Cela veut donc dire que le gouvernement n’a pas encore déterminé ni financé d’initiatives pour près de la moitié de ce qu’il faudrait éliminer comme émissions de GES .

Il y aura donc beaucoup d’efforts à faire si la CAQ veut réduire les GES de 37,5 %, et davantage de la part des libéraux, des péquistes et des solidaires qui ont des cibles encore plus ambitieuses.

Le transport, principal secteur de pollution

Depuis 1990, les émissions de GES ont baissé de 23 % dans le secteur industriel et de 25 % dans le secteur résidentiel et commercial (principalement en raison du chauffage).

Mais les GES ont augmenté de 12 % dans l’agriculture et de 35 % dans les transports. Il s’agit du secteur le plus polluant.

Pour ce qui est des automobiles, leur nombre a grimpé sur nos routes, mais leurs émissions totales ont baissé de 17 %. C’est en raison du renouvellement du parc automobile, avec de petits véhicules de moins en moins énergivores.

Le portrait est tout autre en ce qui a trait aux camions légers, catégorie qui inclut les fourgonnettes, les camionnettes et les véhicules utilitaires sport. Leurs ventes ont pratiquement quadruplé depuis 1990 et leurs émissions ont crû de 158 %.

Il faut préciser que le Québec se situe en meilleure position que les autres provinces canadiennes dans ses émissions totales de GES . En 2019, la part québécoise des émissions au pays représentait 11,5 %. L’Ontario comptait pour 22,3 % du total canadien… et l’Alberta, 37,7 % du total national.

Et puis, les Québécois sont les premiers du pays quant au plus faible taux d’émission de GES, soit 9,9 tonnes équivalent CO2 par habitant.

Avec la collaboration d'Olivier Bachand et de Nathalie Lemieux