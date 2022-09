Des benzodiazépines dans près de 30 % des surdoses mortelles en juillet en C.-B.

Des benzodiazépines ont été associées à 55 des 192 surdoses mortelles survenues dans la province en juillet, d’après le Service provincial des coroners. Cette contamination accrue des drogues inquiète des intervenants et relance la question de l'approvisionnement sécuritaire dans la province.

Les benzodiazépines sont des substances utilisées comme tranquillisant, souvent prescrites pour traiter l’anxiété. Elles peuvent être particulièrement dangereuses lorsqu'elles sont mélangées à des opioïdes comme le fentanyl, avertit Santé Canada. Ce mélange augmente le risque de surdose.

Je suspecte que ces drogues associées ont causé beaucoup de décès , affirme Hugh Lampkin, un membre du conseil de l’organisme VANDU, qui défend les droits des toxicomanes à Vancouver.

Lui-même a déjà consommé des benzodiazépines, en pensant prendre de l'héroïne pour calmer des douleurs de dos intenses. Il raconte s’être écroulé et être tombé la tête la première sur un coffre en acier dans les locaux de l’organisme sur la rue East Hastings.

Je ne savais pas ce que je faisais, je ne pourrais pas vous le dire , dit-il, en expliquant avoir depuis l'événement, il y a deux ans, évité à tout prix les drogues contaminées aux benzodiazépines.

Conséquences plus imprévisibles

Les benzodiazépines sont retrouvées dans environ 40 % des opioïdes testés dans la province, soutient le Dr Paxton Bach, du centre de recherche sur l’utilisation de substances BC Center on Substance Use.

Quand tu ajoutes d’autres substances psychotiques à des sédatifs comme les benzodiazépines, le résultat est encore en plus imprévisible. Ça rend les situations dangereuses très, très probables.

Au-delà du risque de surdose, ce mélange d'opioïdes et de benzodiazépines peut causer des périodes de perte de mémoire importantes, parfois pendant plusieurs jours d’affilée, avertit le Dr Paxton Bach. Ces pertes de mémoire rendent les consommateurs particulièrement vulnérables aux vols et aux agressions physiques et sexuelles.

Le nombre de surdoses mortelles continue de battre des records en Colombie-Britannique. Photo : Ben Nelms/CBC

Effets difficiles à contrer

Le Narcan [naloxone], l’antidote des surdoses, ne fonctionne pas sur [les effets des benzodiazépines]. Cela résulte en de très longues surdoses, des surdoses où les personnes peuvent avoir besoin de beaucoup plus de Narcan qu’ils ne le devraient , ajoute le Dr Bach.

Toutefois, Santé Canada recommande vivement l’administration de naloxone dans ces situations, puisqu'elle rétablit la respiration, même si l’individu en détresse reste inconscient.

Entre le mois de janvier et de juillet cette année, près de 1300 surdoses mortelles ont été enregistrées en Colombie-Britannique, un nouveau record pour les sept premiers mois de l’année.

L’an dernier, la province a alloué 22,6 millions de dollars aux autorités sanitaires pour soutenir la mise sur pied de services d’approvisionnement en drogues sécuritaires.

On doit investir dans ces programmes et les accélérer , demande Sarah Blyth, directrice générale de l’organisme de prévention des surdoses Overdose Prevention Society, face à la hausse du nombre de ces décès et à la contamination accrue des drogues.

Parfois, c’est juste plus facile d’obtenir certaines drogues par rapport à d’autres. On voit toute sorte d’additifs aux drogues, c’est juste une situation terrible et les gens deviennent juste habitués à mettre tout ce qu’ils veulent dedans , déplore-t-elle.

On doit trouver une façon de donner un approvisionnement sécuritaire à ceux qui consomment de la drogue et ne vont pas arrêter d’en consommer maintenant.

Avec les informations de Jon Hernandez.