Trois groupes consultatifs étudieront l’accès aux soins en Alberta

Le ministre de la Santé, Jason Copping, a fait l’annonce de cette initiative vendredi dans le cadre du projet de modernisation du système de santé primaire du gouvernement.

Les soins de santé primaire comprennent, par exemple, les pharmaciens, les infirmiers et infirmières praticiennes ainsi que les médecins de famille. D’après le ministre Copping, il s’agit également d’un des secteurs de la santé les plus ébranlés par la pandémie.

[Ce] sont eux qui ont subi le gros de la pandémie depuis deux ans et demi , assure le ministre.

La situation est difficile, car selon Jason Copping, beaucoup de patients ont reporté leur traitement pendant la pandémie et reviennent maintenant chercher des soins.

Il y a des problèmes pour accéder à un médecin de famille [...] et la pandémie a exacerbé [ce problème] et l’a rendu plus urgent , explique-t-il.

Le ministre souhaite trouver des pistes de solutions avec les groupes consultatifs afin d’enlever la pression sur ce réseau de santé. Le recrutement de médecins sera au cœur des questionnements des panels afin que les médecins choisissent la médecine familiale ou choisissent [d’exercer leur profession] en Alberta .

Les idées qui feront partie du rapport devront pouvoir être appliquées à court terme pour une intégration presque immédiate, déclare le ministre de la Santé, mais certaines d’entre elles pourront être mises en œuvre dans les cinq à dix prochaines années.

Les régions rurales à la loupe

Les trois panels proposeront notamment des solutions pour remédier aux problèmes du réseau de santé primaire plus particulièrement dans les régions rurales ou reculées de l’Alberta.

Les experts étudieront aussi comment réduire la barrière du racisme dans l’accès aux soins pour les Autochtones.

L’accès aux soins de santé primaire est crucial pour les Premières Nations et les Métis, particulièrement ceux qui vivent en région rurale , ajoute à ce sujet le président du panel des soins de santé primaires aux Autochtones, Tyler White.

Outre proposer des idées, les panels devront présenter des moyens de les intégrer, fait savoir le ministre Copping. Ça peut être la meilleure idée depuis le pain tranché [...], mais si on ne sait pas comment la mettre en œuvre, ça ne sert à rien.

L’Association médicale de l’Alberta (AMA) salue l’initiative du gouvernement. Dans un courriel, la présidente de l’ AMA, Vesta Michelle Warren, remercie le ministre de la Santé de prêter une attention sérieuse à un système de soins primaires en crise.

« [L’]Alberta a perdu beaucoup de terrain au pays dans son travail pour faire avancer l’approche coopérative des soins de santé primaire avec les patients », estime-t-elle. « Nous accueillons cette chance de relancer cet élan et de continuer à ce que chaque Albertain ait un médecin de famille. »