Au-delà des pancartes : vos candidats dans Richmond

Votre âge? 60 ans.

Lieu de naissance? Danville.

Pourquoi avez-vous choisi la politique provinciale? J'ai eu une demande pour me présenter comme candidate au Parti québécois, j'ai eu un élan du cœur et je me suis lancée.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Je suis retraitée depuis avril 2019 du domaine de la santé (infirmière en CHSLD) et agente syndicale pour le syndicat FIQ.

Êtes-vous vaccinée contre la COVID-19? Oui, deux doses.

Quel type de voiture conduisez-vous? Qu’utilisez-vous principalement pour vous déplacer? Une Acura RDX.

Êtes-vous locataire ou propriétaire ? J'ai vendu ma maison après la prise de ma retraite. J'ai décidé de vivre simplement, je suis une nomade, je loue un chalet à différents endroits.

Avez-vous des enfants? J'ai deux enfants, un fils 41 ans et une fille de 37 ans, et je suis grand-maman de trois petits-enfants.

Quels médias consommez-vous ?La Presse, Cogeco,QuB radio, TVA.

Utilisez-vous les médias sociaux? Facebook.

Quel est votre expérience politique ? Aucune.

Quel est votre plus récente activité de bénévolat? À la prise de ma retraite, j'avais besoin de m'occuper de moi, ensuite la COVID, et me voici en politique.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année ? De vivre selon mes valeurs, dans la nature, d’être moi-même et de goûter au bonheur.

De quoi êtes-vous la plus fière dans votre vie? Je n’ai pas eu une vie facile, mais mes réussites, je me les dois à moi. Je ne me suis pas apitoyée sur mon sort et j’ai foncé. Mes enfants sont une grande fierté ainsi que l’amour pour mes petits-enfants. Je suis heureuse simplement, pas pour du matériel que je peux posséder, mais pour la femme que je suis devenue. Je vis le moment présent chaque jour, je m’émerveille facilement. J’ai de bons liens avec ma famille Je vis ma vie selon mes valeurs, simplement et en toute liberté.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Pas de réponse.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Pas de réponse.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Pas de réponse.

Quelle est votre série télé préférée? Pas de réponse.

Quel a été votre premier emploi de jeunesse? Pas de réponse.