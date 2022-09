L’enquête sur la mort d’un enfant mort privé de nourriture ajournée

En mai 2013, Alexandru Radita, 15 ans, est mort de faim alors qu’il pesait seulement 16,7 kg. Sa mort a été causée par une infection bactérienne provoquée par des complications dues à un diabète non traité et de la malnutrition sévère.

Ses parents ont été reconnus coupables en 2017 de meurtre au premier degré.

Ils avaient refusé d'accepter que leur garçon avait un diabète après avoir été diagnostiqué de la maladie en 2000 en Colombie-Britannique.

Jeudi, la juge de la Cour provinciale, Sharon Van de Veen, a dit qu’elle souhaitait entendre des témoins venant de la Colombie-Britannique. Elle souhaite ainsi mieux comprendre les circonstances de la mort de l'adolescent et déterminer ce qui peut être fait pour empêcher des morts similaires à l'avenir.

L'enquête devait normalement se conclure vendredi.

J'ai besoin que vous considériez la possibilité pour nous d'appeler des témoins de la Colombie-Britannique et déterminer qu'elles en seraient les implications? , a déclaré Sharon Van de Veen à l'avocat chargé de l'enquête.

Je sais que nous devons ajourner l'enquête pour cela, mais l'une des choses qui sont évidentes, c'est qu’un meilleur lien entre les deux provinces aurait pu faire une grande différence , a-t-elle déclaré.

Alexandru Radita a été hospitalisé deux fois alors qu'il souffrait de malnutrition sévère en Colombie-Britannique. Il avait été placé en famille d'accueil avant d'être rendu à ses parents. Les Services de la protection de l'enfance de cette province ont perdu la trace de la famille lorsque les Radita ont déménagé en Alberta en 2008.

La juge Van de Veen a déclaré qu’il est important d'obtenir tous les détails pour avoir un portrait complet du fonctionnement du système.

« Il me semble évident que la collaboration entre les provinces devrait au moins être explorée dans cette enquête et qu’elle pourrait faire partie des recommandations. » — Une citation de Juge Sharon Van de Veen

Un responsable des services à l'enfance de l'Alberta a déclaré qu'il existe un accord interprovincial dans lequel les responsables sont alertés si un enfant pris en charge dans une autre province déménage.

Toutefois la directrice associée à la protection à l’enfance de l’Alberta, Belinda St-Amand, a déclaré jeudi au tribunal que parce que le dossier d’Alexandru Radita avait été fermé en Colombie-Britannique, l'Alberta n'avait pas été avisée.

Nous n'avons jamais été informés ni reçus d'appel téléphonique de qui que ce soit concernant cet enfant ou cette famille. Aucun appel n'a été passé en Alberta , a déclaré Belinda St-Amand.

Si l'Alberta avait été appelée, cet enfant aurait été vu , a-t-elle ajouté.

Vendredi, la juge a entendu des experts du système de santé et des pharmacies. La juge a suggéré la création d’un système d'alerte si un enfant cesse d'aller à l'école, si son usage d’insuline semble erratique et la mise en place d’ententes interprovinciales pour pouvoir assurer et vérifier le bien-être des enfants à risque.

L’enquête a été ajournée vendredi, en attendant que d’autres témoins puissent être appelés. La date de reprise des audiences n'a pas été déterminée.