Le 737 accuse le Service de protection contre l’incendie de harcèlement

Dans une mise en demeure envoyée au SPCIQ le 16 septembre, l’entreprise juge que l’inspecteur tente volontairement et personnellement de nuire aux activités du 737. On subit de l’acharnement et du harcèlement , dénonce la directrice générale Vicky Fournier. Chaque fois qu’ils viennent, le site n’a pas changé et il y a de nouveaux avis qui s’ajoutent.

Les inspecteurs jugent notamment que les portes qui donnent accès à l’avion au cœur du site sont non conformes. La directrice du 737 prétend le contraire. Si on compare au sous-marin à Rimouski, c’est la même chose. C’est pas un bâtiment fixe, c’est un bien meuble, il peut être déplacé. Bref, les portes de l’avion sont conformes selon notre architecte et on a transmis tous les papiers le démontrant.

Mme Fournier trouve la situation d’autant plus étonnante que l’an dernier, tout semblait en ordre aux yeux des inspecteurs du SPCIQ . L’an passé, le même lieutenant-inspecteur s’est présenté sur le site et tout était conforme. Cette année, étrangement, suite à des encouragements du maire de L’Ancienne-Lorette au niveau des plaintes pour le bruit, […] on s’est mis à recevoir différentes visites.

Plaintes de bruit

Le président du 737, Dany Gagnon, a l'impression que la Ville de Québec se sert intentionnellement du SPCIQ et du service de police pour nuire à son commerce, notamment en raison des plaintes de bruit qui visent son établissement depuis son ouverture en 2021. On espère juste avoir la même application de la loi. Il y a un million de terrasses extérieures et de festival. Le Festival lorettain cette année faisait tellement de bruit qu'il nous enterrait sur notre site, mais c'est moi qui a eu une contravention ce soir-là pour le bruit , dénonce l'entrepreneur.

Il estime aussi que son entreprise a fait plus que sa part pour tenter d’atténuer les impacts sur le voisinage, mais qu'une poignée de résidents ne seront jamais satisfaits à moins d'une fermeture complète. Dany Gagnon explique que les spectacles sont désormais organisés uniquement du jeudi au dimanche et que les prestations prennent fin à 21 h 30. Le système de son a également été remplacé.