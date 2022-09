Homme possiblement armé à Saint-Hyacinthe : le secteur est sécurisé, selon la SQ

Après avoir déclenché des recherches dans le quartier Sacré-Coeur, à Saint-Hyacinthe, où la présence d'un homme possiblement armé avait été signalée, la Sûreté du Québec (SQ) annonce que les recherches sont terminées et que le secteur est sécurisé.

Dans un message envoyé plus tôt en après-midi, la SQ faisait état de la présence d'un homme possiblement armé portant un manteau à capuchon rouge qui déambulait à pied dans le secteur de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme.

Les élèves et le personnel de l'école ayant été mis en confinement préventif, la Sûreté du Québec avait prévenu les résidents du quartier sur son compte Twitter et leur demandait de ne pas approcher le suspect, de verrouiller leurs portes et de s'éloigner des fenêtres.

La Sûreté du Québec a publié une photo d'un homme possiblement armé qui aurait été vu déambulant dans le quartier Sacré-Coeur, à Saint-Hyacinthe. Photo : Radio-Canada

Aucun coup de feu ou incident violent n'a été rapporté pendant que les policiers passaient le secteur au peigne fin, à la recherche du présumé suspect.