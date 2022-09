Loin de James Bond, la CIA veut démythifier l’espionnage avec un balado

Le directeur de la CIA, Bill Burns, veut montrer en quoi consiste vraiment le travail des espions et espionnes. Dans le premier balado de l'agence de renseignement américaine, il assure que sa vie n'a rien à voir avec celle de James Bond et révèle conduire très prudemment une vieille voiture.

Les films populaires dépeignent un monde de héros qui conduisent très vite des voitures de luxe, désamorcent des bombes et règlent des crises mondiales à eux seuls quotidiennement , dit-il.

Je peux vous dire que c'est une source d'amusement constant pour ma femme et mes filles , ajoute Bill Burns, un ancien diplomate de 66 ans qui dirige la CIA depuis 2021. Il tenait ces propos dans le balado The Langley Files, que la très secrète agence de renseignement américaine a lancé jeudi.

« Je suis plus à l'aise quand je conduis ma Subaru de 2013 en respectant les limites de vitesse, et pour moi, le comble de l'exploit technologique, c'est quand je parviens enfin à faire fonctionner la télécommande [de la télévision] à la maison. » — Une citation de Bill Burns, directeur de la CIA

William «Bill» Burns en 2019, avant qu'il ne devienne directeur de la CIA Photo : Reuters / BRENDAN MCDERMID

L’espionnage, un sport d’équipe

Le directeur de la CIA indique que même si l'agence envoie de nombreux agents et agentes en mission clandestine dans le monde, ces personnes n'opèrent pas en solo comme James Bond, Jason Bourne ou Jack Ryan le font dans les films.

Le fait est que le renseignement est un sport d'équipe. C'est une profession où on mène un dur travail collectif et où on partage les risques , explique-t-il, avant de noter que cela n'implique pas seulement des personnes sur le terrain, mais aussi des scientifiques, des spécialistes en informatique et des analystes qui travaillent dans des bureaux.

Parmi les succès de la CIA, il cite l'élimination du dirigeant d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri en juillet à Kaboul et les révélations des États-Unis sur les intentions de la Russie avant son invasion de l'Ukraine en février.

Nos succès sont souvent cachés, nos échecs sont souvent visibles et nos sacrifices sont souvent méconnus. Mais c'est notre lot de garder une certaine discrétion , conclut-il.

Le balado est présenté par une certaine Dee et un certain Walter . Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la CIA s'est abstenu de préciser leur nom et même de confirmer si c'était leur vrai prénom.