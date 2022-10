Dès ce lundi et jusqu’au 21 octobre, les électeurs manitobains peuvent se rendre dans un des nombreux bureaux de scrutin pour voter par anticipation aux élections municipales et scolaires, fixées au 26 octobre.

De nombreux lieux accueillent des bureaux de vote par anticipation. À Winnipeg, par exemple, il est possible de voter à l’hôtel de ville, dans les centres communautaires et récréatifs de différents quartiers, dans des centres commerciaux, ainsi que dans des universités.

Les heures d’ouverture varient selon les lieux. Ainsi, si, à l’hôtel de ville, il est possible de voter de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, sauf les mardis où le bureau de scrutin est ouvert de 13 h à 20 h, il faut cependant se rendre entre 15 h et 20 h dans un centre communautaire si on désire déposer son bulletin dans l’urne.

Les horaires des bureaux installés dans les centres commerciaux varient aussi. Tous les détails concernant les lieux et les horaires d’ouverture sont disponibles sur le site de la Ville de Winnipeg  (Nouvelle fenêtre) .

Des bureaux de vote moins accessibles dans le reste du Manitoba

À l’extérieur de Winnipeg, les bureaux de vote par anticipation sont moins nombreux et ont souvent des plages horaires moins grandes.

À Brandon, par exemple, qui est la deuxième plus grande ville de la province, les électeurs peuvent voter à l’hôtel de ville et au centre Keystone les 12, 20 et 22 octobre. Là encore, d’autres détails sont disponibles sur le site Internet de Brandon  (Nouvelle fenêtre) (en anglais uniquement).

Pour ce qui est des villages et municipalités rurales, les électeurs doivent se rendre sur les sites Internet pour obtenir les informations en rapport avec le vote anticipé.

Quels sont les critères pour pouvoir voter? avoir la citoyenneté canadienne;

avoir au moins 18 ans révolus le jour des élections, soit le 26 octobre 2022;

résider au Manitoba pendant au moins six mois avant le jour du scrutin; (soit depuis le 26 avril 2022).

CSFM : le vote par anticipation est le 19 octobre

Du côté de la Commission scolaire franco-manitobaine, le vote par anticipation aura lieu le mercredi 19 octobre de 8 h à 20 h. Trois bureaux seront ouverts.

Région est : au bureau de la Municipalité de Taché

Régions nord et ouest : dans l’école La Source à Shilo

Région urbaine : dans l’école Voix des Prairies à Winnipeg

Pour voter, outre les conditions générales requises par la Loi sur les élections municipales et scolaires, il faut être un ayant droit.

Pour être considéré comme ayant droit, il faut répondre à au moins un des critères suivants :