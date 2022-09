Google Arts & Culture lance un jeu éducatif sur la Méso-Amérique ancienne

L’application derrière l’outil d’intelligence artificielle permettant de trouver son double dans des peintures de musées du monde entier, Google Arts & Culture, se lance dans les jeux vidéo avec son premier titre, The Descent of the Serpent.

La quête : faire un voyage dans le temps pour retrouver 20 objets perdus dans un labyrinthe de quatre niveaux, soit la jungle, les montagnes, les côtes et les grottes. Ces artéfacts importants ont été volés dans un musée par Tezcatlipoca, le dieu de la Grande Ourse et du ciel nocturne, et doivent être retournés au monument maya Chichén Itzá à temps pour l'équinoxe solaire.

C'est à ce moment-là que le soleil projette une ombre sur les sculptures qui ressemble à un serpent descendant les marches du monument – ce qui a inspiré le nom du jeu , explique-t-on dans un billet de blogue de Google.

Chaque objet ramassé dévoile un peu d’histoire sur ces civilisations anciennes de la Méso-Amérique, des costumes à l’architecture en passant par les jeux de balle. Des personnages mythologiques croisent aussi le chemin des joueurs et joueuses pendant la quête afin de mettre à l’épreuve leurs nouvelles connaissances.

Ces anciennes cultures ont laissé derrière elles un grand héritage de connaissances et de nombreux artéfacts utilisés autrefois dans les rituels, les guerres et la vie quotidienne – dont certains sont conservés au Musée national d'anthropologie de Mexico , peut-on lire dans le billet de blogue, soulignant au passage que le jeu d’aventure a été créé en collaboration avec cette institution muséale.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Afin de pousser plus loin les apprentissages, les internautes peuvent se faire rediriger vers des expositions virtuelles de l’application Google Arts & Culture.

The Descent of the Serpent, qui rappelle un jeu de rôle classique (RPG) de Zelda, peut être lancé (en anglais seulement) sur l’application iOS et Android Google Arts & Culture, ou encore sur un navigateur web.