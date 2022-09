Environnement Mauricie sous la pression du directeur général des élections

On leur avait dit "prenez deux [engagements] et on va les diffuser sur nos réseaux sociaux". Ça nous a valu une enquête du DGEQ qui voulait évaluer si on avait des dépenses de campagnes illégales , a raconté sa directrice générale, Lauréanne Daneau, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Lauréanne Daneau est directrice générale d'Environnement Mauricie (archive). Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

L’organisme a reçu une nouvelle mise en garde à l’aube du déclenchement de l’actuelle campagne. Ça n’était pas libellé comme un avertissement, mais ils nous ont envoyé des documents sur la loi électorale en nous disant de faire très attention, comme quoi si on désapprouve ou on analyse publiquement les propositions des candidats, on peut être sujets à des amendes , a poursuivi Mme Daneau au micro de Marie-Claude Julien.

Extrait de la missive envoyée par le DGEQ « Le directeur général des élections a notamment pour mission de veiller au respect des règles sur le financement des partis politiques et d’assurer le contrôle et la surveillance des interventions partisanes en période électorale. Au cours des dernières années, plusieurs dossiers concernant des interventions partisanes, relatifs à la période électorale précédant les élections générales provinciales de 2018, ont été traités par nos équipes. Une analyse de chacun de ces dossiers nous démontre une difficulté de compréhension et une application non conforme des règles encadrant cette pratique. Ainsi, nous avons jugé opportun de vous transmettre la présente afin de vous informer des règles applicables et nous assurer qu’elles soient comprises et dûment appliquées... La Loi électorale (LE) (RLRQ, c. E-3.3) prévoit qu’une dépense électorale est constituée du coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour :  favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’une personne candidate ou celle des candidats d’un parti;  diffuser ou combattre le programme ou la politique d’une personne candidate ou d’un parti;  approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par une personne candidate ou un parti;  approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, une personne candidate ou leurs partisans. L’article 413 de la Loi électorale édicte que seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales. Une telle contravention à la Loi électorale pourrait entraîner une poursuite pénale. »

La directrice générale d’Environnement Mauricie déplore une interprétation de la loi qui est très rigide et qui nuit à la démocratie. Ça nous freine dans les interventions qu’on veut faire publiquement pour aider les électeurs à prendre des décisions éclairées. On veut être disponibles pour conseiller les candidats, donc les outiller. Notre but, c’est que les gens parlent d’environnement le plus intelligemment possible , a-t-elle insisté.

Les électeurs ont besoin d’avis d’experts pour décrypter les propositions électorales, surtout celles qui touchent à la crise climatique, assure Environnement Mauricie. Sa directrice générale donne l’exemple de la gratuité du transport collectif telle que proposée par le Parti conservateur d’Éric Duhaime, un engagement qui est en fait une fausse bonne idée, selon elle.

Pourquoi les gens n’empruntent pas suffisamment le transport collectif? Est-ce que c’est parce que c’est trop cher? Les études nous montrent que non, ce n’est pas ça le problème. C’est qu’ils ne sont pas assez performants. Les gens préfèrent utiliser leur véhicule, parce que c’est plus efficace , a fait remarquer Lauréanne Daneau.

Or, sous la menace d’une amende que pourrait lui imposer le DGEQ , son organisme s’interroge sur la marge de manœuvre dont elle dispose. On peut quand même émettre des avis et des commentaires, mais il faut qu’on soit extrêmement prudents.

En trame de fond, je trouve qu’au Québec, on a de la misère à débattre. On tombe vite dans les attaques personnelles… Le débat d’idées est nécessaire dans une démocratie et pour ça il faut qu’on laisse les gens qui ont des expertises se mêler du débat public - Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie

L’enjeu climatique devient incontournable

En guise de consolation, la place qu’occupe l’environnement dans les débats gagne en importance, observe Lauréanne Daneau.

Hier, au débat des chefs, c’était la première question du débat. Ça envoie comme message que c’est un enjeu qui préoccupe les électeurs… Les chefs arrivent avec des propositions qui sont de plus en plus précises. Je trouve que ça marque la progression dans le palmarès des priorités du Québec, et je trouve qu’en soi c’est une très bonne nouvelle.

Les avancées sont toutefois modestes en réalité. Lauréanne Daneau rappelle que les gouvernements devront prendre des mesures à la hauteur des cibles de réduction de gaz à effets de serre.