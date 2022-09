Course de rue mortelle : la Couronne réclame de 10 à 12 ans de prison contre Paul Manzon

Au tribunal de Brampton, la Couronne a demandé vendredi une peine exemplaire de 10 à 12 ans contre Paul Manzon en lien avec un accident qui a fait 3 morts en 2018 dans la région de Peel. Une mère de Woodbridge et deux enfants ont été tués dans la collision.

Paul Manzon a été reconnu coupable en janvier 2022 de conduite dangereuse ayant causé la mort, mais il a été acquitté des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort.

Le procès avait montré qu'il avait bien provoqué l'accident qui a tué trois victimes et qui en a blessé deux autres le 4 août 2018 sur l'autoroute 50 à Brampton.

Paul Manzon roulait au moment de la collision à 163 km/h, soit plus de deux fois la vitesse permise, en livrant une course à un motocycliste sur l'autoroute.

La Couronne exige au moins dix ans de prison

Au dernier jour de l'audience sur la détermination de la peine, la procureure Shazin Karim a évoqué de nombreux facteurs aggravants pour justifier une longue période de détention ainsi qu'une interdiction de conduire tout véhicule pendant cinq ans pour l'Ontarien.

Me Karim dit que le fait que l'alcool n'était pas en cause dans la collision ne devrait pas être considéré comme un facteur atténuant.

Elle rappelle néanmoins que Paul Manzon avait déjà un casier judiciaire pour avoir conduit avec les facultés affaiblies à deux reprises en 2012.

La Kia d'Allison Jones avait été réduite en tas de ferraille après la collision mortelle. Photo : Radio-Canada / John Hanley

La procureure cite par ailleurs les 85 déclarations que les familles et les proches des victimes ont déposées au début des audiences en juin dernier. Elle souligne que 30 d'entre elles ont été lues en personne devant le tribunal.

Ces témoignages démontrent à quel point les familles, mais aussi les écoles des deux jeunes victimes, leurs amis et toute leur communauté ont été anéantis par cette tragédie , dit-elle.

Elle rappelle que les camarades de classe des deux enfants sont durement éprouvés quatre ans après le drame et que certains d'entre eux ont aujourd'hui peur de monter dans une voiture ou de perdre leurs parents dans un accident de la route.

L'impact de la mort des trois victimes sur la santé physique et mentale des membres de leur famille est quant à lui considérable , ajoute-t-elle.

Deux des trois victimes de l'accident du 4 août 2018 : Allison Jones et son fils Miles. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE WWW.WARDFUNERALHOMES.COM

La procureure explique que la jurisprudence en matière de conduite dangereuse est abondante et qu'elle lui permet de réclamer une peine d'emprisonnement sévère pour dénoncer le crime de M. Manzon et dissuader quiconque d'agir comme il l'a fait au volant de son véhicule.

Une peine de prison est nécessaire, et la cour doit respecter les principes de dissuasion et de dénonciation , précise-t-elle. Les familles des victimes ont reçu une sentence à vie pour la perte de leurs êtres chers , dit-elle.

Me Karim rappelle que Paul Manzon a été reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort et des blessures à l'issue de son procès, une troisième infraction criminelle liée à sa conduite au volant.

La Kia des victimes avait complètement été éperonnée par la Corvette de l'accusé sur l'A-50 à Brampton. Photo : Radio-Canada / John Hanley

Il a tué trois personnes en plus d'en blesser deux autres , souligne-t-elle.

Les deux personnes qui ont été blessées sont Paul Manzon lui-même et la passagère à ses côtés.

Il ne s'agit pas d'un manque de jugement momentané , insiste la procureure, en rappelant que M. Manzon poursuivait à vive allure un motocycliste.

Conduire est un privilège, M. Manzon a maintenant abusé de ce privilège à trois reprises, il devait donc être puni en conséquence. Une peine de 10 à 12 ans est donc juste et doit respecter la gravité du crime , conclut-elle.

La défense propose quatre ans de détention

L'avocat de la défense, Craig Bottomley, soutient que la Couronne a négligé le principe de réinsertion sociale dans la détermination du châtiment qu'elle réclame. Il explique que son client peut être réhabilité à la suite d'une peine de quatre ans de prison.

Il a déjà réussi à se réintégrer dans la société à la suite de ses deux premières arrestations et je suis convaincu qu'il y parviendra à nouveau cette fois-ci , dit-il.

Il précise que son client jouit du soutien de sa famille et de sa communauté, comme en font foi les lettres d'appui de ses proches.

Me Bottomley ajoute qu'il s'investit dans des œuvres de charité, auprès des enfants malades notamment.

Il travaille dur comme collecteur de fonds et il soutient de nombreuses causes, comme la sensibilisation aux maladies mentales , poursuit-il.

La défense de Paul Manzon affirme que son client est parvenu à recueillir 60 000 $ pour la fondation de l'hôpital pour enfants de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Doug Ives

Me Bottomley consent en outre à ce qu'il soit interdit à M. Manzon de conduire un véhicule durant 10 ans une fois sa détention terminée.

La peine que réclame la Couronne ressemble davantage à celle que l'on impose à des conducteurs qui ont provoqué des accidents mortels avec les facultés affaiblies , déclare-t-il.

Il a pris une mauvaise décision [de prendre en poursuite la moto, NDLR] durant un court laps de temps , dit-il, en mentionnant qu'il avait commencé à ralentir juste avant l'accident comme le lui demandait la femme assise à ses côtés.

Cette passagère avait été blessée dans l'accident.

L'audience s'est tenue au palais de justice de Brampton en mode hybride, c'est-à-dire en présentiel et en ligne. Photo : Gouvernement de l'Ontario

Me Bottomley ajoute que la procureure a en outre omis de prendre en considération des facteurs atténuants et qu'il est faux de dire qu'il n'en existe aucun.

Il reconnaît que son client a un casier judiciaire pour deux cas de conduite en état d'ébriété qui datent de 2012, mais affirme qu'il a cessé de boire depuis.

Il dit par ailleurs que son client a eu une vie difficile et qu'il a perdu sa mère et sa sœur.

Il a longtemps combattu sa toxicomanie , dit-il. Il précise que le père de M. Manzon a 86 ans et qu'il a besoin de son fils à ses côtés.

L'avocat souligne que son client est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique antérieur à l'accident du 4 août 2018 et qu'il a des problèmes de dos. Il ajoute qu'il est atteint d'anxiété et qu'il souffre d'asthme et d'apnée du sommeil.

Son emprisonnement risque de lui être insupportable, en particulier en période de pandémie , dit Me Bottomley.

Il assure enfin que son client est rongé par le remords, contrairement à ce que pense la Couronne.

Ses regrets sont sincères, il a même dit au poste de police qu'il aurait voulu mourir à la place de ses victimes , conclut-il.

La juge Nancy Dennison, de la Cour supérieure de l'Ontario, rendra sa sentence le 4 novembre.