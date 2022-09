La péquiste Marilou Vanier souhaite une transition énergétique sur la Côte-Nord

Selon elle, la transition énergétique de la Côte-Nord passe en premier lieu par des projets de transformation des produits forestiers. La candidate souligne notamment le contrat signé entre les entreprises Rémabec et ArcelorMittal, qui prévoit l'approvisionnement en huile pyrolytique de l'usine de Port-Cartier.

Quand je pense à Arbec, par exemple, je me dis que c’est le genre d’initiative qu’il faut appuyer , affirme-t-elle.

L'usine BioEnergie AE de Port-Cartier s'est engagée en mai 2022 à fournir 16 millions de litres d’huile pyrolytique par an à l'aluminerie ArcelorMittal (archives). Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

L’huile pyrolytique est produite à partir de la sciure et de copeaux de la scierie nord-côtière. ArcelorMittal utilise le combustible produit par l'usine Bioenergie AE du groupe Rémabec pour remplacer une partie du mazout lourd consommé dans ses installations.

Il faut pousser pour que tous les sous-produits de transformation de cette ressource soient exploités et maximisés à leur plein potentiel , suggère Mme Vanier.

Transition énergivore

Afin d’amorcer la transition énergétique verte dont elle fait la promotion, la candidate reconnaît le besoin d'augmenter le trafic d'électricité dans la région. Toutefois, elle refuse catégoriquement que la rivière Magpie soit harnachée.

« Les barrages en tant que tels sont pas mal la méthode la plus destructrice pour l'environnement. » — Une citation de Marilou Vanier, candidate du Parti québécois dans Duplessis

La péquiste indique qu’elle sera toujours à l’écoute de la volonté du milieu si elle est élue à l’Assemblée nationale. Dans le dossier de la rivière Magpie, elle considère que les instances locales ont parlé.

Pour la rivière Magpie, les élus ont été catégoriques : c’est non. Je serai aussi catégorique qu’eux à l’Assemblée nationale , indique-t-elle.

La rivière Magpie a obtenu le statut de « personnalité juridique » en février 2021. Des acteurs locaux ont prévenu le prochain gouvernement qu'ils n'accepteraient pas la construction de barrages hydroélectriques sur la rivière (archives). Photo : SNAP Québec/Charlene Daubenfeld

Que pense-t-elle alors de la proposition de François Legault qui suggère de bonifier certains barrages comme celui de la Romaine?

Pour l'instant, je ne veux pas me prononcer... Les consultations que j'ai faites auprès du milieu sont à peine amorcées , a répondu la candidate péquiste.

Elle mise plutôt sur le développement de nouvelles sources d’énergie verte pour faire transiter plus d’électricité sur la Côte-Nord, particulièrement auprès des entreprises qui projettent d’effectuer un virage énergétique à court ou moyen terme.

Regardons l'éolien, regardons le solaire, regardons l'efficacité énergétique d'abord et avant tout , s'exclame-t-elle. Pour garder les circuits courts et pour produire de l'énergie là où on en a besoin, il faut que la ligne d'énergie soit plus courte et que leurs frais soient donc moins grands.