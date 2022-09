La C.-B. réduit les frais de garderie pour les enfants jusqu’à l’âge de la maternelle

Le ministère de l'Éducation et des Soins aux enfants a déclaré vendredi que la réduction des frais permettrait à ces familles d'économiser jusqu'à 550 $ par enfant par mois, selon si celui-ci est dans une garderie de groupe ou une garderie privée.

Selon le Ministère, les enfants qui sont en maternelle ont environ 5 ou 6 ans. Les familles d'environ 69 000 enfants sont touchées par la mesure.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie‑Britannique accorderont du financement aux services de garde réglementés de la province pour aider les parents à économiser jusqu’à 550 $ de plus par mois, ou jusqu’à 6600 $ de plus par année, pour chacun de leurs enfants de moins de 6 ans fréquentant un service de garde réglementé , affirme le gouvernement du Canada dans un communiqué publié vendredi.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, souligne que ces économies sont importantes à une époque où le Canada a le plus bas taux de chômage de son histoire afin d’offrir des occasions [aux Canadiens] de pouvoir travailler plutôt que de rester à la maison parce que les frais de garderie sont trop élevés.

La ministre d’État pour la Petite enfance de la Colombie-Britannique, Katrina Chen, lors de l'annonce de la réduction de frais mensuels de garderie. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

« Cet investissement, qui donnera lieu à des économies de plusieurs centaines de dollars, fournira un soutien bien nécessaire pour réduire le coût de la vie pour les familles ayant de jeunes enfants. » — Une citation de Karina Gould, ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les parents n’auront pas à faire de demande spéciale, car les frais s’appliqueront automatiquement à leur facture du mois de décembre.

Économies possibles pour les parents ayant un enfant dans une garderie familiale Économies possibles pour les parents ayant un enfant dans une garderie familiale Réduction des frais déjà en vigueur (par mois) Réduction des frais en vigueur le 1er décembre (par mois) Réduction totale des frais (par mois) Enfants de moins de 3 ans 200 $ 400 $ 600 $ Enfants de 3 à 5 ans 60 $ 440 $ 500 $ Enfants à la maternelle (soins avant et après l'école) 60 $ 260 $ 320 $

Nous savons que, pour de nombreuses familles, les frais de garde d’enfants représentent l’une des plus importantes factures à payer chaque mois. En réduisant de nouveau de façon importante les frais de garde d’enfants pour les familles, nous remettons plus d’argent dans leurs poches , affirme Katrina Chen, ministre d’État pour la Petite enfance de la Colombie-Britannique.

La ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, était accompagnée de la ministre d’État pour la Petite enfance de la Colombie-Britannique, Katrina Chen et de la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La quasi-totalité (96 %) des fournisseurs de services de garderie offrant des places admissibles à la réduction participe au programme.

Les familles à faible et à moyen revenu continueront d’être admissibles au soutien disponible en vertu de la prestation pour les soins de garde d’enfant abordable. Ce programme est offert aux familles ayant un revenu annuel de 110 000 $ ou moins. Quand cette prestation s'ajoute à d’autres réductions des frais de garderie, elle pourrait dans certains cas les réduire à zéro.

Les fournisseurs de services de garderie qui participent au programme vont recevoir un financement plus important de la province afin de compenser ce manque à gagner et de réduire le besoin d’augmenter leurs frais. De plus, ils devront limiter toute augmentation annuelle de leurs frais de garderie à moins de 3 % du coût médian de ces frais dans leur région.

Deux fois plus de places à 10 $

Victoria et Ottawa ont aussi profité de l’occasion pour annoncer que, d’ici la fin de l’année, la province doublera à 12 000 le nombre de places en garderie à 10 $ par jour. Une mesure possible grâce au soutien offert dans le cadre de l’Accord Canada‑Colombie‑Britannique sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada (2021-2026) , dit Ottawa.

Rory Richards a trois enfants. Elle se réjouit de cette annonce, mais souligne que ce n’est pas seulement les frais de garderie qui nuisent aux parents sur le marché du travail, mais aussi le manque de places. Sa famille habite le centre-ville de Vancouver où il faut inscrire son enfant sur une liste d’attente avant de lui donner naissance pour avoir l'espoir de trouver une place en garderie.

« Mes filles ont 5 ans et fréquentent la maternelle. Leur nom est toujours sur les listes d’attente et nous payons toujours des frais sans jamais avoir reçu un appel parce qu’une place était libre. C’est vous dire à quel point la demande est plus forte que l’offre. » — Une citation de Rory Richards, maman de trois enfants

La famille de Rory Richards a payé des milliers de dollars en frais de demande d’admission et de liste d’attente au cours des années sans jamais obtenir une place.

« Personne n’avait jamais rien fait avant le gouvernement au pouvoir en ce moment », note-t-elle. « Il faut reconnaître cela, ils ont beaucoup fait avancer le dossier des garderies, mais les soins de garde sont un immense problème complexe. Cette annonce c’est comme une grosse bouchée d’éléphant, mais nous sommes loin d’avoir vidé notre assiette ».

Rory Richards souligne qu’un autre problème important est la pénurie de travailleurs à la petite enfance, en grande partie parce qu’ils sont trop mal rémunérés.

Avec les informations de Benoit Ferradini et Sophie Chevance