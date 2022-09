La nation Siksika signe un accord avec Ottawa pour avoir son corps propre de police

Ce service remplacera le rôle des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les prochaines années.

Nous sommes [aussi] en train de développer un bureau de procureur, qui à ma connaissance est le premier du genre au Canada , indique le chef de la nation Ouray Crowfoot.

L’accord suit le règlement historique d’une revendication territoriale en juin dernier et pour lequel la nation recevra 1,3 milliard de dollars pour réparer un tort commis il y a plus d’un siècle , indiquait à l’époque le communiqué de presse du premier ministre Justin Trudeau.

La nation avait son corps de police entre 1992 et 2002, mais l'accord n’a pas été renouvelé à cette époque faute de financement.

Comme première étape, deux employés à plein temps soutenus par les gouvernements fédéral et provincial seront dévoués à l’avancement de ce travail , indique un communiqué du ministère de la Sécurité publique du Canada.

« Améliorer et étendre les services de police des Premières Nations pour servir plus de collectivités est une priorité absolue pour les deux gouvernements et est un jalon clé sur la voie de la réconciliation. »