Ouragan Fiona : des conseils de la Croix-Rouge pour établir un plan d’urgence

La directrice du programme de prévention et sécurité à la Croix-Rouge canadienne du Québec, Michèle Mercier, présente des exemples de mesures à prendre.

Un litre d'eau par personne par jour

Elle recommande d’équiper les maisons d’au moins 1 litre d’eau par jour pour chacun des résidents.

Lorsqu’il n’est pas possible de se rendre au dépanneur ou à l’épicerie, elle recommande de remplir le bain d’eau pour se créer une réserve de quelques jours.

Une trousse d'urgence doit contenir de l'eau potable, de la nourriture non périssable, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles, une lampe frontale ou de poche, un briquet ou des allumettes et des chandelles ainsi qu'une trousse de premiers soins. (archives). Photo : Radio-Canada

Médicaments

Les personnes qui doivent prendre un ou des médicaments de façon régulière doivent penser à s’équiper.

Si on prend des médicaments aux quatre heures et qu’il nous reste juste deux pilules dans notre bouteille, c’est peut-être le temps d’aller rapidement à la pharmacie pour renouveler notre prescription , note Mme Mercier.

La Sécurité civile du Québec suggère, de son côté, d'avoir des provisions de nourriture non périssable pour au moins trois jours. Des produits d'hygiènes peuvent s'avérer aussi importants (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Numéros de téléphone importants sur papier

Un téléphone cellulaire peut se décharger ou se briser. Michèle Mercier propose de conserver les numéros importants sur papier.

Ce n’est jamais mauvais d’avoir un petit morceau de papier dans un sac en cellophane avec les numéros d’urgence, de notre compagnie d’assurance et des membres de notre famille qui sont peut-être moins habilités à faire face à ce genre de situation [...]. Le bon vieux papier crayon, c’est toujours important , lance-t-elle.

Pour ceux qui ont des difficultés à se passer de leur téléphone, elle les invite à aller magasiner rapidement. Dans les magasins à grande surface, vous avez des radios à manivelle. Elles sont [parfois] équipées de prises USB. Vous pouvez recharger votre cellulaire avec ça , propose-t-elle.

Nourriture pour les animaux

Aux propriétaires d’animaux de compagnie, elle suggère de s’équiper pour bien les nourrir. Si l’on est 72 heures à la maison, nos animaux vont nous regarder en se demandant ce qui est mangeable , raconte la directrice au programme de prévention.

Allumettes et chandelles

Lors de l’utilisation d’allumettes et de chandelles, elle invite à la prudence. Si jamais on décide d’allumer des chandelles, il ne faut pas les laisser sans surveillance dans une pièce, surtout si l’on a des enfants. Aussi, il ne faut pas mettre les chandelles proches des rideaux ou de quelque chose d’inflammable , précise Michèle Mercier.

Trousse de premiers soins

Il est également recommandé d'avoir sous la main une trousse de premiers soins. Des fois, on peut se faire des petites éraflures et l’on ne veut pas appeler les ambulances juste pour des choses comme ça. Pour les urgences mineures, on peut utiliser la trousse de premiers soins , avise-t-elle.

La trousse de premiers soins comprend normalement des antiseptiques, des analgésiques, des bandages adhésifs, des compresses de gaze stériles et des ciseaux. Photo : iStock / RossHelen

Essence

Elle invite les propriétaires de véhicules à s'assurer d'avoir assez d'essence dans leurs véhicules.

[Il faut] garder notre niveau d’essence dans la voiture au moins à la moitié, même plein. [...] Ça se peut qu’il y ait de longues lignées d’automobiles qui se dirigent vers les endroits où il faut se réfugier. Donc, ce n’est pas le temps d’avoir juste moins d’un quart d’essence dans l’auto , raconte-t-elle en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Les stations d'essence peuvent être prises d'assaut lors d'une situation d'urgence (archives). Photo : Radio-Canada

Protéger la maison et ses environs

Elle suggère de sécuriser les objets avoisinant la demeure, dont les poubelles. [Attachez] les choses qui pourraient se mettre à s’envoler, alors qu’elles ne devraient pas le faire habituellement , indique-t-elle.

Par mesure de précaution, elle propose aussi de placarder les portes et fenêtres. Avec du contreplaqué, s’il y a des débris qui frappent les vitres, les vitres n’éclateront pas , avise-t-elle.

En s'assurant que les châssis de fenêtres soient placardés, il est possible de réduire les risques de blessures (archives). Photo : Radio-Canada / Wayne Vallevand

Écouter les autorités locales

Michèle Mercier implore les résidents des secteurs visés par les avertissements dans l'est du Canada d'être attentifs aux consignes des autorités locales.

Elles pourraient notamment inviter la population à se rendre à un point de ralliement.

Dans le cas où il n’est pas possible de se rendre à ce lieu, Mme Mercier précise que son lieu de résidence demeure le meilleur endroit pour se protéger.

Si l’on décide de se rendre dans les bois pour se rendre à un endroit qu’on pense sécuritaire, durant le temps qu’on est dans le bois, on peut être frappés par des branches et des arbres qui tombent , dit-elle.

À la maison, elle indique qu’il est plus prudent d’éviter le sous-sol et de rester loin des vitres. Les sous-sols peuvent être inondés, donc on reste à l’étage. Il faut s’éloigner des vitres. Avec le vent ou encore des branches qui arrivent dans les vitres, ça peut les faire éclater et l’on va être frappé par des éclats de verre , souligne Michèle Mercier.

Toutes les provinces atlantiques, les Îles-de-la-Madeleine et une partie de l’Est-du-Québec attendent de la pluie forte, des rafales d'entre 100 et 170 km/h et des ondes de tempête le long des côtes.