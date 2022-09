Les négociations semblent avoir heurté un mur à la garderie Les Tournesols de Winnipeg, selon une représentante du syndicat des employés de l'établissement. « Lundi, si on n’a pas de nouveau contrat, on fait la grève », dit-elle alors que 150 enfants pourraient se retrouver sans garderie pour une période indéterminée.

Il y a environ une semaine, le Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (SEGM) avait averti l'employeur que la grève serait inévitable si les deux partis n'arrivaient pas à une entente de principe.

On a eu une réunion avec un conciliateur hier soir et on n'a pas fait beaucoup de progrès , explique la gestionnaire des services aux membres pour le SEGM , Miranda Lawrence, en entrevue à l'émission Le 6 à 9.

« On ne veut pas ça, c'est un dernier recours [...] On ne veut pas que les familles soient déplacées. Ça serait terrible. » — Une citation de Miranda Lawrence, gestionnaire des services aux membres pour le SEGM

Mme Lawrence précise que lors des négociations, l'employeur exige des réductions des bénéfices, y compris les congés maladie et les vacances . De telles concessions se traduiraient, selon elle, à vider le contrat qu'ils ont préalablement négocié.

D'après la représentante du SEGM , les discussions concernant les conditions de travail des employés de la garderie Les Tournesols sont en cours depuis un an et ne bougent pas .

Questionnée sur le sort des enfants qui se retrouveraient potentiellement sans garderie et l'impact qu'une grève aurait sur leurs parents, Mme Lawrence invite ces derniers à parler au conseil d'administration responsable de la garderie, lui-même composé de parents.

Ce qu'on a demandé aux parents, c'est de parler avec le conseil d'administration [...] Demandez-[leur] de bouger et de faire un contrat équitable.