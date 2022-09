L’industrie cinématographique rebondit à Sudbury

Après un ralentissement dû à la pandémie de COVID-19, l'industrie cinématographique de Sudbury commence à rebondir, selon la directrice du tourisme et de la culture de la ville.

Lara Fielding affirme que l'industrie cinématographique a eu un impact de 200 millions de dollars à Sudbury jusqu'à présent cette année, dont 11 millions de dollars en dépenses locales.

Vous pouvez imaginer quand une production arrive en ville, ce sont des chambres d'hôtel, des locations de voitures, des vols, des taxis, de la nourriture et des boissons, des coiffeurs, de la production de décors, de la menuiserie , dit-elle.

Vous savez, c’est tout un impact lorsqu'ils viennent dans notre communauté et cela soutient vraiment nos entreprises locales , ajoute-t-elle.

Avant la pandémie, le Grand Sudbury accueillait environ 19 ou 20 productions cinématographiques et télévisuelles par an, indique Mme Fielding.

Jusqu'à présent cette année, elle indique que 12 productions ont été tournées dans la ville.

Elles incluent les séries comiques de Crave Letterkenny et Shoresy, un film de Noël mettant en vedette Gladys Knight et une nouvelle comédie d'horreur appelée Zombie Town, mettant en vedette Chevy Chase et Dan Aykroyd.

Pour profiter de cet élan, la ville a embauché un agent cinématographique pour travailler en collaboration avec l'industrie et soutenir les productions en suggérant des lieux de tournage et en établissant des relations pour attirer plus de projets dans la ville.

L'industrie cinématographique est reconnaissante d'avoir le soutien et les conseils, et de travailler avec l'agent pour assurer la liaison avec la communauté , affirme Mme Fielding.

Des parties du centre-ville de Sudbury ont été décorées pour un nouveau film de Noël mettant en vedette la chanteuse et actrice Gladys Knight. Photo : CBC/Ashishvangh Contractor

L'agent cinématographique et l'agent de développement des affaires de la ville étaient au Festival international du film de Toronto, avec des représentants de cinq autres municipalités, pour promouvoir le Nord de l'Ontario comme destination cinématographique.

Le Festival international du film Cinéfest de Sudbury a également été une occasion de nouer des liens avec des cinéastes et de promouvoir la région.

Parallèlement aux occasions de réseautage, des efforts ont été déployés pour la construction de nouveaux studios de cinéma et de télévision dans la région.

Une proposition concerne un studio de 36 millions de dollars qui serait construit sur un terrain vacant au bord du boulevard Kingsway à Sudbury.

Edith Myers, une consultante de l'industrie cinématographique qui a travaillé sur la proposition de Freshwater Production Studios, a déclaré à CBC News que l'installation d'environ 11 000 mètres carrés aiderait à attirer des productions télévisées ayant des budgets variant entre 30 et 40 millions de dollars.

À North Bay, une société de production appelée North Star Studios dépense 26 millions de dollars pour convertir un ancien bâtiment d'approvisionnement minier en un studio de près de 10 000 mètres carrés.

Pourquoi North Bay ne peut-il pas être la prochaine plaque tournante du cinéma dans le monde du divertissement? a demandé le président de North Star Studios, Mitch Ouimette.

Avec les informations de CBC