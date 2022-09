Au-delà des pancartes : vos candidats dans Saint-François 

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Monique Gagnon-Tremblay, qui a été députée de Saint-François entre 1985 et 2012. Sa « force tranquille » est une inspiration pour moi.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? René Lévesque, pour son intégrité et son honnêteté.

Quel est votre meilleur coup de l'année dernière? Au municipal, la création du Square Queen (un espace citoyen à Lennoxville), et comme bénévole, la livraison de Meals on wheels [popote roulante]

Quelle est votre expérience politique? Conseiller municipal de 2017 à aujourd’hui, président de l’arrondissement de Lennoxville, président du CCU [comité consultatif d’urbanisme] de l’arrondissement de Lennoxville, membre de la Commission de l'aménagement du territoire, membre du groupe de travail d’urgence sur le logement, délégué et membre du conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités, membre du conseil d’administration de l’ASTROlab du Mont-Mégantic et du conseil d’administration des MRC de la Réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic, membre du conseil d’administration de Valoris [...] président de l’aéroport de Sherbrooke, et [membre de plusieurs comités].

Votre âge? 36 ans, mais je parais quelques années plus jeune.

Votre lieu de naissance? À Danville, juste à côté de Kingsey Falls et de Richmond.

Pourquoi avez-vous choisi la politique provinciale? Parce que je veux aider mon prochain, que je suis un bon administrateur et que je pourrais faire une grande différence dans la gestion du Québec.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? J'étais et je suis technicien en loisirs pour la Ville de Sherbrooke.

Êtes-vous vacciné contre la COVID-19? Je ne crois pas qu'il y ait un vaccin contre la COVID-19, mais un vaccin pour augmenter une protéine dans le corps. Toutefois, j’ai un passeport vaccinal valide pour voyager à l’étranger.

Quel type de voiture conduisez-vous? Qu'utilisez-vous principalement pour vous déplacer? J’utilise principalement ma voiture pour me déplacer. C’est une Kia à essence, puisqu’au moment de changer de voiture, les modèles électriques abordables n’avaient pas une autonomie qui répondait à mes besoins.

Êtes-vous locataire ou propriétaire? Je suis locataire d’un 4 1/ 2 dans Fleurimont.

Avez-vous des enfants? Je n’ai pas encore d’enfants, quelques questions sont en suspens en ce moment en raison de la campagne. Ma conjointe et moi reprendrons les discussions le 4 octobre.

Quels médias consommez-vous? Principalement la radio, puisque j’ai choisi de ne pas avoir la télévision traditionnelle. J’écoute la radio durant mes déplacements et sur l’Internet lorsque je travaille à l’ordinateur.

Utilisez-vous les médias sociaux? Si oui, lesquels? Facebook beaucoup, puisque la campagne l’exige, mais je préfère vivre des moments qui sont pour les yeux seulement. On me dit que je ne prends pas assez de photos.

Quelle est votre expérience politique? Avant de faire campagne, je m’impliquais dans le conseil d’administration du Parti conservateur du Québec dans Saint-François, mais c’est ma première campagne électorale.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Juste avant d’annoncer ma candidature, j’ai réalisé un projet de planter 500 plants de légumes variés pour aider au démarrage des jardins communautaires à Sherbrooke. C’était un projet d’une quarantaine d’heures de bénévolat sur quelques mois.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? C’est vraiment d’avoir tenu mes positions en tant que conservateur du Québec, sans aucun filtre, sans honte et avec fierté. Je réalise de plus en plus lors de mon porte-à-porte que certaines personnes cachent leurs convictions politiques, de peur de se faire mettre à l’écart par les gens qui les entourent. Je suis fier d’être candidat, je suis fier de montrer mon visage sur les affiches, je suis fier de savoir que parce que moi, je fais cela, d’autres trouvent le courage de sortir de la peur.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Je suis fier d’avoir fait mes preuves par moi-même, d’avoir eu des parents qui m’ont toujours poussé à faire ce que je croyais être juste et bien, sans juger mes choix d’étude et de carrière. Je suis fier de donner mon plein potentiel dans ce que j’entreprends. Et finalement, je suis fier d’être entouré d’une famille et d’amis exceptionnels.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Monsieur Barack Obama. Cet homme est arrivé comme une promesse de renouveau, avec les yeux du monde entier tournés vers lui et ses discours sont parmi les plus inspirants que j’ai entendus.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui, à Jevi. Pas sous la forme de dons, mais plutôt en achetant des billets de tirage lors de leur campagne de financement. Je suis plus du genre à supporter lors des campagnes de financement, comme lorsque les enfants vendent des barres de chocolat et des fromages fins. Je suis heureux de savoir que des organismes prennent une partie de leur financement entre leurs mains.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? J’ai récemment réécouté la comédie musicale Hamilton quelques fois. C’est moins une seule chanson qu’une œuvre musicale complète, mais je suis à chaque fois épaté par le talent des chanteurs.

Quelle est votre série télé préférée? Côté série télé préférée, c’est plutôt de l’anticipation pour la nouvelle saison de , basée sur les romans de Isaac Asimov.

Quel a été votre premier emploi de jeunesse? J’ai travaillé pour une épicerie. J’y ai consacré cinq ans pendant mes études secondaires et collégiales. Au début emballeur, puis caissier, puis commis de plancher, puis commis au développement des photos. Encore aujourd’hui, je me rappelle de quelques codes de fruits lorsque je passe à la caisse d’une épicerie.