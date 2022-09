Ouragan Fiona : des pêcheurs ont tiré des leçons de Dorian

Dans la nuit du 7 septembre, il a reçu un appel vers 23 h pour l'aviser que l’un des câbles qui retenaient son bateau au quai avait cédé.

Lorsqu'il est arrivé au quai, l’eau atteignait les portes de son camion. Le chemin n’était plus éclairé en raison des nombreuses pannes d’électricité. Il ne voyait rien. Son véhicule a basculé dans le canal et une forte rafale a poussé son camion encore plus loin.

« J'étais assis dans l'eau dans mon truck. J'ai marché un peu là où était le chemin. Je ne savais plus où j'étais. J'avais assez peur. C'était dans la nuit. Pas de lumière, pas rien. J'ai appris ma leçon. J'ai perdu mon truck. » — Une citation de Roger Landry, responsable des autorités portuaires au quai de l'Aboiteau

Des bateaux de pêche s'étaient échoués sur la grève à Petit-Cap, non loin de Cap-Pelé, après le passage de Dorian en 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Tôt vendredi matin, celui qui est aujourd’hui responsable des autorités portuaires au quai de l'Aboiteau à Cap-Pelé a affirmé que certains pêcheurs prennent trop de risques. Certains ont même pris la mer avant l'arrivée de la tempête.

« Il y en a ici qui n'ont peur de rien. Ils prennent des chances que moi je ne prendrais pas. » — Une citation de Roger Landry, responsable des autorités portuaires au quai de l'Aboiteau

Roger Landry s’attend à ce que tous les bateaux au quai de l’Aboiteau soient sortis de l’eau d’ici la fin de la journée vendredi. Il y en a une trentaine.

Luc LeBlanc, conseiller en pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) à Shediac, croit qu’il était sécuritaire de sortir en mer jusqu’au début de l'après-midi, mais qu’il ne faudrait pas pousser plus loin que ça .

Malgré les risques associés à l'arrivée de Fiona, certains pêcheurs ont décidé de laisser leur bateau à l'eau. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les tempêtes dans notre région sont de plus en plus importantes et font de plus en plus de dommages. On se souvient de Dorian en 2019 : on avait perdu à l’ UPM six ou sept bateaux. C’est le gagne-pain des pêcheurs. C’est quand même grave comme conséquences , a expliqué Luc LeBlanc.

Le conseiller rappelle également qu’il y a un danger pour les infrastructures portuaires. Les pêcheurs en dépendent, donc s’il y a des dommages, ça peut les empêcher de sortir après le passage de la tempête.

Luc LeBlanc, de l'UPM, estime que les dommages potentiels au quai pourraient compliquer les sorties en mer après le passage de la tempête. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Ce qu’on regarde, nous, c’est surtout l’effet de Fiona dans les prochains jours pour savoir s’il y a des dommages aux infrastructures portuaires , a souligné M. LeBlanc.

Fiona devrait frapper le sud-est du Nouveau-Brunswick en même temps que l’arrivée de la marée haute, une situation qui préoccupe particulièrement l’ UPM .

« On va passer un méchant 48 heures. » — Une citation de Luc LeBlanc, porte-parole de l'Union des pêcheurs des Maritimes

Plus au nord, les pêcheurs prennent aussi leurs précautions, mais les plaisanciers se préparent également au pire, comme à la marina de Bas-Caraquet.

On s'attend à avoir de gros vents. Pour éviter les dommages, on demande à la plupart des propriétaires des bateaux de les sortir , a indiqué Tina LeBouthillier, gérante du port de plaisance de Bas-Caraquet.

Avec des informations de l'émission La matinale d'Ici Acadie