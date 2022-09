Être ou ne pas être maire à l’ère des changements climatiques, là est la question

Avec les changements climatiques et des désastres météorologiques de plus en plus fréquents, comme le dôme de chaleur, l’incendie qui a ravagé la communauté de Lytton, la rivière atmosphérique ou encore les inondations de novembre 2021, les candidats aux élections municipales du 15 octobre en Colombie-Britannique doivent être prêts à toute éventualité.