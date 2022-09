Daniel Lavoie au Panthéon : le riche parcours d’un artiste au cœur francophone

Comme Daniel Lavoie a 50 ans de carrière et 24 albums au compteur, il est difficile d’isoler un moment clé de son parcours. Néanmoins, l'artiste admet sans ambages qu’il ne serait pas la même personne sans le succès de son opus Tension attention (1983) et de son grand succès Ils s’aiment .

J’en ai deux, en fait : Ils s’aiment et Belle, qui ont complètement transformé ma vie de fond en comble. Je n’étais plus la même personne six mois plus tard , explique-t-il.

Ils s’aiment a été créée en 1981 dans un garage à Saint-Lambert, sur un piano électrique Fender Rhodes. Les paroles lui ont été inspirées par les nouvelles internationales de l’époque, qui montraient des jeunes se tenant la main en plein Beyrouth, dans un Liban ravagé par la guerre civile.

Je me suis assis au piano et tout est arrivé d’un seul coup. C’est assez étonnant. Tu te demandes si c’est vraiment toi qui as écrit la chanson ou si c’est une petite porte qui s’est ouverte quelque part sur un secret qu’on ne connaît pas , se souvient-il.

Si la chanson a souvent été interprétée comme une ode au romantisme et à l’intimité, Daniel Lavoie l’a plutôt imaginée comme une invitation à vivre l’amour pendant qu’il en est encore temps. Devant cette catastrophe mondiale qui se pointe, quelle meilleure chose à faire que l’amour? résume-t-il.

La langue de mon cœur, c’est le français

À la base, Ils s’aiment a été écrite en anglais et s’appelait Ridiculous Love. C’est sous la pression des producteurs de Tension attention, convaincus que le titre serait un succès dans la langue de Molière, que Daniel Lavoie a réécrit les paroles et changé le titre avec son collègue Daniel DeShaime. C’est une approche qu’il finira par adopter pour la plupart de ses albums, mis à part quelques exercices de style en anglais.

Très tôt dans son enfance, Daniel Lavoie a été conscient de sa double identité française et anglaise. Né en 1949 à Dunrea, au Manitoba, il a vu l’essentiel de sa vie se dérouler en anglais, même si le français était privilégié à la maison.

Le chanteur affirme d’ailleurs qu'il a été bouleversé par l'œuvre de Gabrielle Roy, romancière franco-manitobaine née à Saint-Boniface. Il cite en particulier son livre autobiographique La détresse et l’enchantement, qui traite justement de cette quête d’identité propre aux personnes franco-canadiennes.

« Je lisais Gabrielle Roy avec des larmes dans les yeux. Elle touchait la cible à peu près à chaque deux lignes. » — Une citation de Daniel Lavoie

Je sentais ce dilemme, cette lutte d’identité culturelle, le fait d’être un francophone sans racine dans un pays qui n’a pas vraiment de place pour toi, qui veut en fait se débarrasser de toi , se rappelle-t-il.

Il s’est ainsi rendu compte que son âme était plutôt française qu’anglaise, et qu’écrire en français lui permettait de livrer plus fidèlement ce qu’il était. L’anglais fait toujours partie de ma vie parce que c’est une langue que je maîtrise beaucoup, mais la langue de mon cœur, c’est le français.

Une histoire de talent, mais aussi de destin

Lorsqu’il regarde son parcours, avec ses hauts et ses bas, Daniel Lavoie se conforte dans son idée qu’on contrôle en fin de compte peu de choses dans la vie, que ce soit par la force du destin ou celle du hasard. J’écoute énormément de conférences scientifiques qui parlent de ça et je crois de plus en plus qu’on n'a à peu près aucune volonté dans ce qui nous arrive. On a juste l’impression de contrôler nos vies , explique-t-il.

Il avoue que sa carrière s’est parfois jouée à quelques signes de la providence près. Avant d’enregistrer Tension attention, à l’âge de 33 ans, il était d’ailleurs prêt à tout abandonner.

Après l’accueil chaleureux réservé à Nirvana bleu, sorti en 1979, Daniel Lavoie a ensuite lancé Aigre-doux, How Are You?, un album qu’il n’avait pas nécessairement envie d’écrire et qui s’est avéré un échec commercial; une expérience douce-amère qui a un peu coupé les ailes de l’artiste. Je pense qu’il n’y a aucune de ces chansons-là que j’ai faites en spectacle , explique-t-il.

Ça faisait déjà 10 ans que j’étais au Québec; j’avais déjà fait quatre albums. Je gagnais ma vie, mais mal; c’est certain que je vivais au-dessous du seuil de la pauvreté. [...] J’avais décidé que si je ne réussissais pas à faire passer cet album-là, j’arrêtais , explique-t-il.

Il est toutefois d’avis que, lorsque la chance passe, comme avec le succès inattendu d'Ils s’aiment ou lorsqu’on lui a offert le rôle de Frollo dans Notre-Dame de Paris, il faut l’attraper en vol, parce que comme il l’illustre dans un autre titre populaire de Tension attention, le métro n’attend pas .

Daniel Lavoie au piano Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Les chansons qui resteront

Daniel Lavoie a connu plusieurs succès inattendus au fil de sa carrière, comme le pastiche de hip-hop Le pape du rap, une chanson qu’il avait écrite à moitié pour narguer son fils, qui ne jurait que par ce nouveau genre musical à l’époque. Il se rappelle d’ailleurs le moment assez surréaliste où on lui a demandé d’interpréter la chanson à l'occasion d’une tournée promotionnelle en France.

Je suis en train de répéter la chanson et je vois entrer sept ou huit rappeurs : c’était Ice-T et sa gang, les vrais rappeurs de New York qui arrivaient pour faire leur promo. Ils me regardaient comme un moucheron et je me suis senti d’un ridicule fini, raconte-t-il. Je pense que c’est la dernière fois que j’ai fait cette chanson-là en France.

Au-delà de ces tubes au succès éphémère, il est d’avis que seulement quatre ou cinq titres de son répertoire peuvent être considérés comme de grandes chansons, qui résisteront à l’épreuve du temps.

Quand on réduit l'œuvre d’un auteur-compositeur – je pense à Jacques Brel, même à Félix Leclerc –, c’est quoi, les grandes chansons? En général, il y en a 3 ou 4, pas 10 ou 15. Je me rends compte que moi aussi, c’est comme ça; j’en ai deux, trois ou quatre qui sont mémorables et qui vont peut-être rester : Ils s’aiment, Qui sait?, J’ai quitté mon île, Jours de plaine…

Ces chansons, il les interprétera, peut-être pour la dernière fois, dans une tournée l’an prochain, pour célébrer les 40 ans de Tension attention. C’est peut-être ma dernière tournée. À 73 ans, on est beaucoup plus fragile qu’on l’était à 52. Je ne ferai pas seulement des chansons de Tension attention, parce qu’il y en a plusieurs qui sont oubliables. Je vais jouer les chansons que les gens aiment.

À la veille de son intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, Daniel Lavoie a lancé avec l'auteur et compositeur Laurent Guardo un album intitulé Daniel Lavoie chante Rimbaud : la rivière de Cassis. Sur des musiques de Guardo, le chanteur y interprète les poèmes de Rimbaud de sa voix puissante. Nanette Workman et Bruno Pelletier participent également à l'album.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Stéphane Leclair pour l'émission Les grands entretiens. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.