L’Ontario déclare un surplus surprise de 2,1 milliards pour 2021-2022

Dans le dernier budget, les progressistes-conservateurs disaient plutôt s'attendre à un déficit de 13,5 milliards pour 2021-2022.

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, attribue ce revirement aux revenus plus élevés du gouvernement à cause de l'inflation ainsi qu'à la croissance économique et de l'emploi, plus forte que prévu.

Les recettes de l'État dépassent de 20 % les prévisions du budget 2021.

Par ailleurs, les dépenses de la province étaient inférieures de 2,5 milliards à leur niveau prévu, y compris 1,4 milliard de moins en éducation. Le gouvernement attribue en partie la situation à la fin des programmes d'aide liés à la COVID-19.

Le gouvernement indique qu'il se servira du surplus pour réduire la dette provinciale, qui se chiffre à 380 milliards.

Le ministre Bethlenfalvy note que d'autres provinces se retrouvent elles aussi avec de meilleurs résultats financiers que prévu pour 2021-2022, qui était une année « exceptionnelle », selon lui.

« Lorsque nous avons préparé notre budget pour l'année financière 2021-2022, les gouvernements un peu partout dans le monde faisaient face à bien des inconnues dont l'impact économique était incertain. » — Une citation de Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario

Il ajoute que le surplus enregistré « renforce la position financière de la province à court terme pour aider la population et les entreprises face à l'incertitude économique » qui prévaut actuellement, admettant que le coût de la vie a fortement augmenté.

À ce sujet, il déposera un projet de loi pour suspendre les augmentations salariales versées normalement aux députés lorsque le gouvernement accumule un surplus.

Les progressistes-conservateurs annoncent aussi que le programme d'aide aux parents pour le tutorat sera bonifié, passant de 225 à 365 millions. La province n'a pas fourni de détails sur le fonctionnement de ce nouveau programme, mis à part le fait que les parents devraient pouvoir s'y inscrire à compter d'octobre.

Santé

De son côté, l'opposition néo-démocrate affirme que le gouvernement Ford aurait pu s'attaquer à la crise en santé, mais a choisi de ne pas le faire .

Dans les hôpitaux, les gens attendaient dans la douleur d'une heure à l'autre et les travailleurs en santé étaient épuisés et trop débordés pour réconforter les malades. Doug Ford, lui, avait de l'argent pour les aider, mais il a plutôt engrangé un surplus , lance la députée du NPD Catherine Fife.

Elle accuse aussi la province d'avoir sous-financé le système d'éducation, menant à une hausse de la taille des classes, en plus de refuser d'augmenter les salaires des travailleurs dans les écoles de plus de 1 % par année.