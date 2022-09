Autoroute 413 : Ottawa dit attendre que l’Ontario lui soumette un plan

Le mégaprojet relierait les banlieues du nord-ouest de Toronto sur une soixantaine de kilomètres. Des spécialistes craignent que sa construction puisse fragiliser les écosystèmes locaux.

Le gouvernement fédéral avait désigné le projet pour une évaluation environnementale il y a plus d'un an et demi, parce qu'il disait craindre des effets négatifs sur les espèces en péril inscrites sur la liste fédérale.

Mais pour entamer ce processus, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a besoin de documentation de la province. Selon sa porte-parole, Anna Pittas, l'Ontario n'a pas soumis de description initiale du projet.

Le processus d’évaluation d’impact n’a donc pas officiellement commencé , écrit-elle par courriel, en précisant qu'il faut parfois des mois, voire des années avant de se rendre à cette étape.

Questionnée à ce sujet par Radio-Canada, la ministre des Transports de l'Ontario s'est défendue de tarder à faire démarrer ce projet chouchou de son chef, Doug Ford.

« C'est la première fois qu'ils font l'évaluation d'une autoroute. Il n'y a donc pas de processus établi. Le ministère des Transports rencontre le gouvernement fédéral tous les mois. On leur donne les informations qu'ils nous demandent. On veut compléter le processus parce qu'on veut débuter la construction dès que possible. » — Une citation de Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario

Pourquoi est-ce que cela prend autant de temps? C'est une question à demander au gouvernement fédéral , dit-elle.

Le projet d'autoroute 413 Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Le bureau de Caroline Mulroney précise par courriel qu'il aurait soumis une ébauche de description initiale de projet et qu'il espère bientôt finaliser ses soumissions à l'Agence.

Une fois cette étape franchie, l’Agence aura 180 jours pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire.

Le gouvernement Ford a déjà entrepris sa propre évaluation environnementale, qui est toujours en cours.

Il soutient que la construction de l’autoroute est nécessaire afin de servir une population qui croît rapidement et d'alléger la pression qu’elle exerce sur les routes déjà congestionnées.

Avec des informations de Mathieu Simard