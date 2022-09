L’énergie du désert où le soleil est roi

Il n’est que cinq heures et demie du matin à Las Vegas, dans l’entrepôt de la compagnie Sol-Up, non loin de la Strip, le fameux boulevard principal des casinos, et dehors le thermomètre indique déjà 29 degrés Celsius.

Omar Seguro, le responsable du secteur, veille à ce que son équipe d’installation qui s'apprête à partir n’oublie rien. Il surveille le chargement des derniers matériaux dans la camionnette déjà remplie de panneaux photovoltaïques. Et des panneaux, son équipe en installe beaucoup, environ 1000 par semaine!

L'installation de panneaux solaires va bon train sur le toit des maisons du Nevada. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans le quartier résidentiel cossu de Henderson, au sud de Las Vegas, les bruits de tondeuses à gazon se disputent la vedette avec ceux des installateurs de panneaux solaires.

En attendant que les premiers panneaux de Sol-Up soient hissés sur le toit de la résidence, Spencer Bockus prépare ses outils pour installer la boîte électrique qui permettra de contrôler le système. Cela fait 15 ans qu’il est dans l’énergie solaire, d'abord en Californie et, depuis quelques années, ici au Nevada.

La technologie prend de l’expansion, de plus en plus vite. C’est une très bonne industrie, parce que c’est là pour de bon. On est tellement occupés ici , confie-t-il. Je crois que nous avons 150 contrats en attente.

Pendant ce temps, Frank Rieger, le grand patron de Sol-Up, est devant son entreprise installée sur l’autoroute de Las Vegas. En face, il y a le Caesars Palace et le Bellagio, deux des casinos les plus célèbres de la ville du péché. Il n’est pas peu fier d’avoir installé un énorme panneau publicitaire sur le bord de la route.

Il y a plus de 100 000 voitures qui passent sur cette autoroute, et une pancarte comme celle-ci coûte 15 000 dollars par mois. Plus cher que le loyer de ma compagnie , fait-il remarquer.

« Quand il y a un embouteillage, c’est ce qu’on préfère, parce que les gens ne peuvent faire autrement que voir notre panneau publicitaire. » — Une citation de Frank Rieger, le grand patron de Sol-Up

Frank Rieger devant son entreprise qui se trouve en face des plus grands casinos de Las Vegas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans les bureaux de Sol-Up, de nombreux employés s'affairent à rappeler sans cesse des clients intéressés par l'installation de panneaux solaires, qui coûte en moyenne de 25 000 à 30 000 dollars.

Des crédits d’impôt de 30 %

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les affaires roulent à plein régime pour Frank Rieger, puisque ses équipes font trente installations solaires par semaine. Et la cadence augmente, surtout depuis que les crédits d’impôt pour le solaire résidentiel ont été revus à la hausse par l’administration Biden.

Le crédit d'impôt est monté à 30 % et il le restera pendant les dix prochaines années. Pour mon industrie, c'est énorme , se félicite l’entrepreneur, alors que, récemment, il anticipait une diminution de 26 % à 22 %.

Phil Bourekas a pris récemment le virage de l’énergie solaire pour sa maison de près de 500 mètres carrés. Il est ce qu’on appelle un grand consommateur d’électricité : il a une grande piscine, un étang à poissons, un grand atelier de menuiserie pour ses passe-temps, trois celliers à vin réfrigérés. Et pas moins de trois énormes climatiseurs qui combattent la chaleur du désert.

Phil Bourekas a installé un système de panneaux solaires au coût de 65 000 $ sur sa maison au Nevada. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Nous avons donc déménagé ici en 2018 et notre première facture d'énergie en juin était de 1200 $ Pour un mois! C'est une grande maison et il fait juste chaud ici, vous savez , reconnaît-il, mais depuis que nous avons installé les panneaux solaires, nous sommes à 14 $ par mois tous les mois, toute l'année. Nous avons donc fait quelques calculs et nous avons estimé que le rendement de l'investissement ou le seuil de rentabilité était d'environ huit ans.

Dans moins de quatre ans, donc, son système de 65 000 $ pour lequel il a eu droit à 30 % de crédits d’impôt sera rentabilisé.

Des panneaux omniprésents

Des panneaux sur les toits, il y en a un peu partout dans la grande région de Las Vegas. Comme chez Howard Watts, un élu démocrate du corps législatif du Nevada qui croit beaucoup au solaire et encourage ses adversaires républicains à emprunter la même voie.

« Nous n’avons pas ici de charbon, de pétrole ou de gaz naturel, mais nous avons le soleil. Donc, construisons une économie basée sur ce que l’on a et créons des emplois. [...] Je pense que les deux partis peuvent travailler ensemble là-dessus. » — Une citation de Howard Watts, élu démocrate au Nevada

En 2020, les électeurs du Nevada ont approuvé un amendement à la Constitution de l’État qui requiert qu’au moins la moitié de l’électricité provienne des énergies renouvelables d’ici 2030.

Howard Watts, un élu démocrate de l'État du Nevada, estime que l'énergie solaire est une bonne source créatrice d'économies et d'emplois. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Actuellement, le Nevada produit plus de 5000 mégawatts d'électricité grâce à l’énergie solaire : c’est environ 10 % de l'électricité totale consommée dans cet État désertique. De quoi alimenter près de 900 000 résidences.

Avec des prix en baisse de 53 % pour les matériaux et l'installation, l’énergie solaire a plus que jamais le vent dans le dos, selon Marc Perez, de la Société américaine de l’énergie solaire.

L'hydroélectricité est encore la plus importante source d’énergie renouvelable , rappelle-t-il. Historiquement en Amérique du Nord, ça s'est développé au XXᵉ siècle. Après ça, le vent a vraiment décollé au début des années 2000, si on regarde les statistiques du Bureau d'information énergétique des États-Unis.

Une des nombreuses installations de panneaux solaires comme l'entreprise en fait chaque jour sur le toit des résidences de la grande région de Las Vegas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Et l'abondance du silicium sur la Terre, qui s'utilise dans la construction du verre des panneaux, promet une montée fulgurante de l’énergie, selon Marc Perez.

C'est une hyperabondance de matériel. Les croissances ou les tendances sont plus fortes pour le solaire. Dans cinq ans, ça va probablement dominer l'éolien en termes de capacité.

Des profiteurs sur le marché

Un tel succès encourage évidemment bien des entreprises à se lancer dans ce marché lucratif, et toutes ne le font pas nécessairement en tout respect des lois. Frank Rieger, le patron de la compagnie Sol-Up, le déplore, car c’est mauvais pour la réputation du secteur.

Il y a environ 300 compagnies de solaire en ville, mais 95 % d'entre elles ne sont même pas légales. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vendant de l'énergie solaire, même si vous ne le faites pas correctement. Ceux qui veulent profiter de la manne, ce sont des bureaux de vente, et certains ne fonctionnent que depuis leur salon. Ils trouvent un installateur qui pose le système, ce qui est tout à fait illégal.

Une des nombreuses installations quotidiennes de panneaux solaires sur le toit d'une résidence de la grande région de Las Vegas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Mais la chasse à ces entreprises non agréées semble difficile, selon les législateurs de l’État. Nous avons mis en place des protections plus fortes pour les consommateurs , explique Howard Watts. Il y a des lois en place pour essayer de réprimer cela, mais nous savons que ça se passe toujours. Donc, il faut en faire plus, soit en éduquant les gens, soit en veillant à ce que ces plaintes fassent l'objet d'une enquête et que ces entreprises soient punies.

Le commercial à la traîne

Alors que les installations de panneaux photovoltaïques se succèdent semaine après semaine sur les toits de résidences, on ne peut pas en dire autant des toits d'entreprises commerciales.

Pourtant, il suffit de rentrer dans ces casinos qui ont fait la renommée de la ville du jeu pour se rendre compte de l’incroyable consommation d’électricité 24 heures sur 24. Les lumières, les machines à sous, la climatisation, les chambres d‘hôtel, tout cela coûte très cher.

Pour chaque casino, c’est de 100 000 à 350 000 dollars par mois d’électricité. Si vous multipliez ces chiffres par 75 établissements de jeu, cela devient vertigineux, sans compter la production de gaz à effet de serre.

Des panneaux solaires sur le toit du casino de MGM, Mandalay Bay sur la Strip de Las Vegas Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Le groupe MGM Resorts, qui exploite 13 endroits à Las Vegas et gère 36 000 chambres d’hôtel, a décidé de faire un geste. Sur le toit du casino Mandalay Bay, des centaines de panneaux solaires captent le soleil et alimentent notamment les immenses machines de climatisation qui se trouvent juste à côté.

Et ce n'est qu'une partie de l’effort de l’entreprise, explique Geoffrey Becker, directeur du service de la gouvernance chez MGM.

« On pense vraiment qu'une entreprise plus verte est une meilleure entreprise. Et donc, en 2016, MGM a en fait quitté le monopole des services publics d’électricité au Nevada, ce qui nous a permis de vraiment prendre en charge notre énergie. » — Une citation de Geoffrey Becker, directeur du service de la gouvernance chez MGM Resorts

Bien sûr, ce ne sont pas les panneaux du toit du casino qui changent la donne. En fait, la vraie source d’énergie solaire qui couvre 90 % des besoins diurnes en électricité pour les 13 casinos de MGM se trouve en plein désert, au nord de la ville du péché. C’est là que 323 000 panneaux ont été installés dans un parc de plus de 240 hectares.

Il s'agit donc d'un réseau de 100 mégawatts, explique Geoffrey Becker. À titre de comparaison, ce réseau à Mandalay Bay est d'un peu plus de huit mégawatts. Il est donc beaucoup plus grand dans le nord de Las Vegas.

MGM Resorts a installé, en plein milieu du désert, 323 000 panneaux solaires dans un parc de plus de 240 hectares, qui produisent 100 mégawatts d'électricité. Photo : Courtoisie MGM

Le choix solaire de MGM est assez unique en son genre, car l'entreprise a les reins suffisamment solides pour assumer les coûts d’une telle infrastructure, mais aussi parce que cela fait partie du plan de l'entreprise d'arriver à utiliser 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2030. Les autres casinos énergivores, eux, n’en sont pas encore là…

De quoi décevoir Frank Rieger  (Nouvelle fenêtre) de l'entreprise Sol-Up. Tous ces toits qui pourraient accueillir ces panneaux solaires, c’est inexcusable , se désole-t-il. Imaginez si vous pouviez faire fonctionner Las Vegas à l'énergie solaire ou aux énergies renouvelables, alors vous pourriez le faire partout, ce serait un exemple pour le monde.

Le stockage, la pièce manquante

Mais avant d'y arriver, il y a probablement une pièce maîtresse qui manque pour assurer une réussite totale : le stockage de l’énergie. Car pour l’instant, lorsque le solaire est disponible, il faut le consommer immédiatement.

Marc Perez, de la Société américaine de l’énergie solaire, pense à une solution en attendant les batteries miracles.

Moi, je dirais qu'à très long terme, pour l'intermittence saisonnière, cela peut être résolu avec la surcapacité. Parce que, pour l’instant, le déséquilibre saisonnier est très impressionnant [avec la nuit et les nuages]. Donc, il faudrait du stockage saisonnier pour pouvoir surmonter ce déséquilibre. Combien de stockage? Il nous faut peut-être quatre ou cinq heures pour surmonter la nuit.

La technologie est encore en développement, mais cela devrait faire exploser davantage les ventes de panneaux solaires.

L'entreprise Sol-Up a connu une croissance fulgurante, notamment grâce aux crédits d'impôt pour l'installation de panneaux solaires au Nevada. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

La prochaine étape sera aussi de produire plus de panneaux en sol américain pour résoudre les problèmes d'approvisionnement.

Ce ne sont pas seulement les États-Unis. C'est en fait tout le monde occidental qui en a abandonné la fabrication , soutient Frank Rieger. Il n'y a pas que les panneaux, vous pouvez prendre presque toutes sortes de produits dans l'industrie de l'électronique grand public, comme l'industrie des puces. C'est une erreur du passé qui doit être corrigée.

Il est maintenant presque 15 h à Henderson, et la chaleur est toujours aussi suffocante, mais cela tombe bien, l'équipe de Spencer Bockus a terminé l'installation des panneaux solaires. À 41 degrés, tous ont la satisfaction du devoir accompli.

Une autre installation prévue pour l'après-midi? Non, répond Spencer, c’est fini pour aujourd'hui, en route pour une bonne bière fraîche. Demain au lever du soleil, lui et son équipe s'occuperont d'une autre maison qui a choisi la voie solaire.