François Legault compare Éric Duhaime à Donald Trump

En mêlée de presse, le premier ministre sortant a comparé son adversaire à Donald Trump en voulant revenir sur son échange corsé avec lui au sujet de l'imposition des mesures sanitaires dans les deux dernières années.

M. Duhaime, qui les a beaucoup contestées, lui fait penser à quelqu'un au sud , a déclaré M. Legault après avoir visité un local électoral à Laval.

Le chef de la CAQ s'est bien gardé de prononcer le nom de l'ancien président américain. Mais relancé par les journalistes, il leur a répondu : Vous savez très bien de qui je parle .

Reprenant des expressions similaires à celles employées la veille, le premier ministre sortant a qualifié M. Duhaime d' agitateur et d' irresponsable .

Selon lui, Éric Duhaime s'est disqualifié du poste de premier ministre, voire de son poste de chef de parti, en [profitant] de la détresse de certaines personnes pour gagner des votes .

Le chef conservateur se défend pour sa part d'être un Donald Trump québécois. La comparaison faite vendredi par François Legault est de toute évidence boiteuse , selon lui.

Questionné par la presse à sa sortie d'une rencontre en tête-à-tête avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, M. Duhaime a déploré que le premier ministre sortant tente de se chercher un bouc émissaire pour faire oublier son débat difficile .

« Je pense qu'il n'a pas aimé son débat. De toute évidence, il n'est pas très satisfait de sa performance et il commence à voir que le Parti conservateur est peut-être un adversaire plus sérieux qu'il l'avait d'abord estimé. Ça sent un peu la panique. Je ne comprends pas pourquoi, tout d'un coup, je me serais disqualifié. »