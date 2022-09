Fiona aux Îles : « On ne sait pas ce qui nous attend, alors on se prépare au pire! »

Au cours des dernières heures, bon nombre de Madelinots ont réalisé divers préparatifs afin de limiter les impacts du passage de l'ouragan Fiona sur l'archipel. Certains sont plus fébriles et stressés que d'autres à l'idée de vivre cet ouragan, mais de façon générale la population demeure sereine et prête à affronter « le pire ».

Selon Environnement Canada, les conséquences que cet ouragan pourrait laisser sur son passage doivent être prises au sérieux. Le réseau électrique pourrait être touché, tout comme certaines artères plus fragiles près des côtes.

La propriétaire du Café de La Grave à Havre-Aubert, Marie-Claude Vigneault, espère que son commerce, qui est dans une zone sensible à l'érosion côtière, ne subira pas trop de dommages.

On souhaite qu’avec la nouvelle recharge de plage, ça va porter fruit et qu’il n’y aura pas trop de dommages à l’arrière, mais c’est sûr qu’on va rester présents et alertes , explique-t-elle.

Marie-Claude Vigneault demeure aux aguets. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Même si elle ne cache pas son inquiétude vis-à-vis la tempête qui approche, elle conserve un air calme.

On a tout enlevé ce qui pourrait potentiellement partir au vent à l’extérieur, on a rangé les poubelles et la terrasse et on a aussi fait l’achat d’une génératrice dernièrement. On espère que ça va bien aller , lance Mme Vigneault.

Un de ses clients, en visite sur l'archipel, affirme que cet air serein, que plusieurs Madelinots partagent, l'apaise.

« Les gens de la place sont tellement sereins et calmes avec la situation, donc ça nous calme et plus serein nous aussi. » — Une citation de Mario Massicotte, touriste de Boucherville

Il explique toutefois qu'il a mis de côté son véhicule récréatif pour les deux prochains jours et qu'il s'est loué une chambre dans un hôtel afin d'être plus en sécurité .

Mario Massicotte, un citoyen de Boucherville, est en visite aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Un autre touriste abonde dans le même sens. On ne s’inquiète pas trop. En arrivant ici, les Madelinots avaient tendance à prendre ça de façon assez sereine , mentionne Tony Houdayer.

Des Madelinots aux aguets

La Sécurité civile a demandé aux Madelinots de se préparer à affronter les répercussions de Fiona en se munissant d’une trousse d’urgence répondant aux besoins de première nécessité.

Voici ce qui devrait se trouver dans cette trousse : De la nourriture

De l’eau potable

Une lampe de poche et des piles pour l’alimenter

Des chandelles

Les médicaments sous ordonnance

Une trousse de premiers soins

Quelques citoyens ont fait des provisions dans le but d'avoir suffisamment de nourriture et d'eau pour au moins 72 heures.

« On a du lait en masse, des bananes, un peu de bois pour le poêle à bois et une génératrice. On va se mettre de l’eau de côté. » — Une citation de Roberto Chevarie, citoyen

D'autres ont passé la journée à ranger leurs équipements extérieurs. À la maison, on a tout ramassé ce qu’il y avait autour pour ne pas avoir de bris , lance Yvon Jomphe.

L'ouragan Fiona atteindra l'est du Canada samedi matin (archives). Photo : Environnement Canada

Moi, je suis dans le domaine de la construction alors j’ai fait le tour de mes chantiers pour voir si tout est correct , indique Yves Lapierre.

« Il faut être prêt parce qu’on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. » — Une citation de Yves Lapierre, citoyen

On ne peut pas dire qu’on a vu pire parce qu’on ne sait pas ce qui nous attend, mais on se prépare au pire. On est mieux de se préparer mentalement et physiquement pour passer à travers , poursuit-il.

De nombreux homardiers à quai à l'approche de Fiona

Une cinquantaine de homardiers sont toujours à l’eau au port de Cap-aux-Meules.

La grue-portique du quai n'est pas en opération actuellement, ce qui explique pourquoi les navires y sont toujours aussi nombreux. Selon le vice-président de l'Administration portuaire de Cap-aux-Meules, un retard est constaté dans les réparations majeures à apporter à la grue-portique.

Normalement, on serait supposés être pas mal tous être en cale sèche , confirme Israël Boudreau, lui-même pêcheur propriétaire.

Israël Boudreau, vice-président de l'Administration portuaire de Cap-aux-Meules, est aussi pêcheur propriétaire. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les pêcheurs-propriétaires accostés à Cap-aux-Meules ont donc sécurisé leur embarcation à l'approche de la tempête anticipée. Je pense que tout le monde est pas mal prêt. On a eu des leçons ave Dorian il y a deux ou trois ans on ne prend pas [la situation] à la légère , explique M. Boudreau.

« On est habitués à ça aux Îles, les vents forts. » — Une citation de Israël Boudreau, le vice-président de l'Administration portuaire de Cap-aux-Meules et pêcheur propriétaire

Jonathan Vigneau fait partie des pêcheurs qui vaquaient aux préparatifs vendredi matin. Il a d’abord retiré les casiers qui se trouvaient encore à l’intérieur de son navire avant d’ajouter des amarres et des sangles pour éviter qu’il ne bouge.

Jonathan Vigneau est venu protéger son bateau des mauvaises conditions climatiques qui pourraient s'abattre sur l'archipel. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Je pense que c’est plus la marée haute qui est un gros danger pour nos bateaux , prévoit celui qui ne s’inquiète pas outre mesure. Selon lui, les navires qui sont amarrés au quai flottant et temporaire du port devraient également bien s'en sortir.

Israël Boudreau ignore quand la grue-portique pourra être utilisée. On a hâte qu’elle soit prête , admet-il, précisant qu'elle sera utilisée par plusieurs pêcheurs qui souhaitent faire des réparations mineures sur leur navire et le préparer en vue de la prochaine saison de pêche.

L'ouragan Fiona va se transformer en tempête post-tropicale lorsqu'elle va frapper les côtes canadiennes.

Son passage se fera d'abord sentir en Nouvelle-Écosse, puis à l'Île-du-Prince-Édouard, avant de frapper les Îles-de-la-Madeleine. Ses effets seront également ressentis, dans une moindre mesure, en Gaspésie.

Avec les informations d'Isabelle Larose