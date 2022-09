Trombone Champ, le petit jeu de musique au succès inattendu

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans ce jeu, décrit par le développeur comme le premier jeu de rythmes musicaux du monde basé sur le trombone , le joueur ou la joueuse incarne un avatar tromboniste qui doit exécuter des notes en pointant et en cliquant sur l’écran avec son curseur ou en appuyant sur une touche du clavier. Une vingtaine de pistes musicales de plusieurs styles peuvent être interprétées.

Contrairement à la plupart des jeux musicaux, vous pouvez jouer librement n'importe quelle note à tout moment. Vous ne vous contentez pas de suivre la musique, vous la jouez , peut-on lire sur le site du jeu.

Une vidéo publiée par le magazine spécialisé PC Gamer, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre une séance de jeu avec le premier mouvement de la Symphonie no 5 de Beethoven. Des hymnes ainsi que de la musique classique et électronique figurent aussi parmi les choix de pistes musicales à interpréter.

Un succès immédiat

Trombone Champ a été lancé sur le site de jeux vidéo Steam le 15 septembre dernier et, déjà, il s’est hissé au quatorzième rang des jeux les plus vendus du site vendredi midi. Sa cote d’appréciation est de 97 %, basée sur quelque 500 évaluations d’internautes de la plateforme. Le jeu est aussi de plus en plus populaire sur la plateforme de diffusion en continu Twitch.

Ce succès instantané n’était pas prévu pour les têtes créatrices du jeu, principalement l'œuvre d’une seule personne . L’équipe, établie à Brooklyn, dans l’État de New York, a développé Trombone Champ les soirs, les week-ends et les jours fériés.

Devant l’engouement que connaît le jeu de musique, l’équipe se dit époustouflée , mais elle ne souhaite pas faire de fausses notes : Inutile de vous dire qu'au vu des derniers jours, nous avons l'intention de pousser le jeu plus loin que prévu.

Il va donc nous falloir quelques semaines pour mettre de l'ordre dans nos vies et faire face à l'énorme demande que ce jeu a générée , a écrit Holy Wow dans un gazouillis.

Holy Wow compte travailler prochainement sur des fonctions d'accessibilité plus poussées, en plus de brosser la jouabilité du jeu, afin notamment que le clavier réponde mieux aux commandes. De nouveaux niveaux sont aussi prévus.

Le jeu Trombone Champ est offert en anglais au coût de 17,50 $ sur Steam, sur PC seulement. Une version pour les ordinateurs Mac n’est pas prévue pour le moment.