Terrains de la Défense : la Nation huronne-wendat toujours en attente

Le projet qui comprend du développement résidentiel et commercial a été soumis au ministère il y a six mois. On a rencontré les gens qu'on avait à rencontrer, on a été chercher les appuis dont on avait besoin , a lancé le chef de la nation en conférence de presse vendredi matin.

Rémy Vincent ne comprend pas le silence du ministère de la Défense qui a tout en main, selon lui, pour prendre une décision éclairée.

Rémy Vincent, grand chef de la Nation huronne-wendat Photo : Radio-Canada

On se questionne un peu sur l'avancement du projet du côté Défense, a-t-il dit. On n'a pas de signe qu'il y aura une décision prise maintenant, mais on veut quand même réitérer que notre projet est complet. On a l'acceptabilité sociale.

Le maire de Québec appuie le projet et, avec d'autres élus régionaux, a récemment envoyé une lettre à la ministre de la Défense nationale.

« C'est un partenariat gagnant-gagnant. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Carte représentant les terrains de la Défense nationale dans le secteur de Sainte-Foy et l'emplacement de l'école St-Vincent. L'estimation de la valeur est celle de 2018. Photo : Radio-Canada

Si le projet emballe tant la Ville que la Nation huronne-wendat, impossible d’en connaître les détails.