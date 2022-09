Pour la première fois depuis 2014, il y aura une course à la mairie à Brandon

La deuxième ville du Manitoba, Brandon, aura droit à une course à la mairie en bonne et due forme pour la première fois depuis huit ans.

Les candidats Jeff Fawcett et Eliott Oleson briguent tous deux la mairie, alors que le maire Rick Chrest a choisi de ne pas se présenter pour un troisième mandat.

Jeff Fawcett, conseiller municipal dans le quartier d’Assiniboine, croit que le qu'il y a deux candidats à la mairie pourrait encourager les résidents à voter. Je serai sur le terrain à cogner aux portes et à encourager des initiatives, mais il y a de l'apathie , reconnaît-il.

Eliott Oleson, un résident de longue date de Brandon engagé dans sa communauté, explique qu'il a choisi de se présenter à la mairie parce que, jusqu'à très récemment, personne ne s'opposait à Jeff Fawcett. Il espère lui aussi encourager les électeurs à participer.

Durant l'élection 2018, Rick Chrest a été élu sans opposition. Le taux de participation des électeurs se chiffrait à 16,86 %, soit 6185 bulletins sur les 36 675 électeurs inscrits. C'est une chute de plus de 50 % par rapport à 2014, où ce taux était de 42 %.

Pour l'élection de 2022, des conseillers municipaux ont été élus sans opposition dans quatre des dix quartiers de la ville, maintenant que la période de mise en candidature est terminée. Parmi les autres cas, trois sont des courses à deux candidats.

Plus de reconnaissance

Selon Jeff Fawcett, Brandon doit devenir plus visible au sein de la province, puisqu'elle est la deuxième ville en importance du Manitoba. Il faut être présent, avec un peu d'audace, mais aussi avoir un plan , soutient-il.

Le fait d'améliorer la réputation de la ville permettra, selon lui, d'augmenter le nombre d'occasions d'affaires, en y attirant de nouvelles entreprises, par exemple.

Jeff Fawcett ajoute que cette croissance concerne aussi la région environnante et s'appuie fortement sur l'agriculture et les plus petites entreprises. Le petit entrepreneur reflète le caractère d'une ville , croit-il.

Le candidat Jeff Fawcett compte faire rayonner la ville de Brandon auprès de la province. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Jeff Fawcett dit que, s'il est élu, il travaillera avec les groupes d'intervention sociale pour aider les personnes plus vulnérables présentes au centre-ville, reconnaissant pourtant qu'il n'existe pas de solution miracle aux problèmes sociaux.

Il faut avoir un plan solide à présenter à la province, qui doit nous soutenir dans ce que nous faisons localement , dit-il.

Du potentiel à exploiter

Les nouveaux investissements à Brandon sont à l'ordre du jour des politiques depuis des années, selon Eliott Oleson, mais il faut d'abord s'attaquer aux terrains éternellement vides pour les attirer. Il mentionne notamment une station-service Esso et une gare d'autobus Greyhound abandonnées.

Je crois que cette ville doit être plus stricte en matière de règlements sur les bâtiments. Nous ne devrions pas laisser les infrastructures dépérir , affirme-t-il.

Eliott Oleson ajoute que ce problème pèse financièrement sur la population et la Ville, ce qui laisse moins d'argent pour régler d'autres problèmes, comme l'itinérance.

Le candidat Eliott Oleson veut, entre autres, s'attaquer aux bâtiments abandonnés dans la ville de Brandon. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

En ce qui concerne le logement abordable, le candidat veut davantage s'appuyer sur les organisations à but non lucratif.

Nous pouvons aider des personnes à sortir de la rue. Nous pouvons leur fournir des logements si nous avons un financement stable et suffisant pour ces organismes , estime-t-il.

Brandon a beaucoup de potentiel qu'il faudrait exploiter.

Avec les informations de Chelsea Kemp