Une grande majorité d’Estriens favorisent les soins à domicile aux maisons des aînés

Les personnes âgées de 55 ans et plus seraient celles qui votent davantage pour cette option. Elles préféreraient ce choix à 81 %, alors que les personnes âgées de 18 à 34 ans l'approuveraient à 61 %. Les hommes seraient également plus favorables aux soins à domicile que les femmes (79 % vs 67 %).

C'est un appui qui est très fort, peu importe les sous-groupes. C'est assez consensuel, souligne Sébastien Dallaire, directeur général d'Ipsos Québec. C'est un peu plus fort chez les personnes plus âgées parce qu'elles veulent rester à la maison et elles commencent à penser aux prochaines étapes de leur vie, ou bien elles sont rendues à se poser cette question-là.

Moins d'une personne sur cinq croit ainsi que les maisons pour aînés sont la solution pour les prestations de soins aux personnes âgées, une proportion qui grimperait toutefois à plus d'une personne sur quatre chez les 18 à 34 ans et s'élèverait à un peu plus d'une personne sur 10 chez les 55 ans et plus.

Par ailleurs, les 3/ 4 des Estriens sondés sont en faveur d'un appui financier pour les maisons multigénérationnelles. Cette proposition reçoit d'ailleurs le même genre d'appui, tous genres et âges confondus.

Ça peut coûter trop cher, et parfois, c'est compliqué. Il y a une question de zonage, il y a des règlements municipaux , explique Sébastien Dallaire.

« Il y a beaucoup d'embûches, alors des mesures incitatives seraient très populaires. » — Une citation de Sébastien Dallaire, directeur général d'Ipsos Québec

Il croit également que la pandémie peut avoir sensibilisé les gens à cette question. Les premiers mois, ne pas pouvoir aller voir nos parents, nos grands-parents qui étaient isolés, qui étaient malades, cela a été un moment très difficile. Cela peut avoir eu un impact sur cette idée qu'on préfère les avoir près de nous.