Première assemblée regroupée pour tous les employés de Rio Tinto

L’objectif de la rencontre était d’arrimer leurs flûtes en vue des prochaines négociations avec l’entreprise.

Les conventions collectives distinctes sont en vigueur jusqu'en 2024, mais l'entente commune sur le régime de retraite vient à échéance dans quelques mois.

Le président du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma, Sylvain Maltais, estime que rassembler la moitié des travailleurs de Rio Tinto de la région à une même réunion démontre l'importance des enjeux dans le contexte économique actuel.

L’entente sur les fonds de pension se termine en décembre 2022 et bientôt on va entrer en négociation. L’enjeu de l’indexation des rentes de nos retraités, c’est de ça dont on voulait entretenir nos confrères et consoeurs de travail , a mentionné M. Maltais au lendemain de la rencontre.

Les commentaires recueillis à cette rencontre permettront de peaufiner le cahier des charges syndicales en vue des discussions avec Rio Tinto.

D'après une entrevue de Nicolas St-Pierre