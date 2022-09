Stationnement au CHSLD Cooke : des travailleurs accumulent les contraventions

Quand on arrive, on fait le tour de tous les stationnements, et comme on ne veut pas arriver en retard, on se parque là où il y a une place , explique la préposée aux bénéficiaires Martine Pombert. Dotée d’une vignette zone 3, elle doit régulièrement braver l’interdiction de se garer dans les autres zones.

« Mon shift est de 9h30 à 17h30. Quand je suis arrivé, je me suis dit que je me mettrais dans une vignette 7. Après une journée merdique, je sors et j’ai un ticket de parking de 44 $. Le problème, c’est qu’en moins d’un an, ça fait trois tickets que j’ai », raconte Mme Pombert, qui soutient qu’elle n’est pas la seule travailleuse de la santé irritée par la situation.

Il est souvent difficile de trouver une case de stationnement vacante dans le stationnement du CHSLD Cooke, indiquent des travailleurs du centre d'hébergement. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Le CIUSSS MCQ a demandé à la Ville de Trois-Rivières d’intensifier la surveillance du stationnement, car c’est elle qui est chargée de faire respecter la réglementation municipale. La direction régionale de santé publique explique que des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières accaparent des espaces de stationnement du CHSLD Cooke, puisque la tarification y est plus avantageuse que sur le campus universitaire situé à un jet de pierres.

Le tarif journalier est de 3 $ contre 12,50 $ à l’UQTR.

Or, ce sont plutôt les travailleurs qui font les frais de cette surveillance accrue, déplore Martine Pombert. On se donne ici, on travaille fort. Ça demande beaucoup d'énergie. Tu finis ta journée et tu as un ticket de 44 $, ça devient aberrant.

« Ce n'est pas très tentant de continuer pour le CIUSSS honnêtement » — Une citation de Martine Pombert, préposée aux bénéficiaires

Les travailleurs dotés de vignettes de stationnement doivent être exemptés de contravention ou indemnisés pour celles reçues, exige la préposée aux bénéficiaires. « Les deux solutions que je vois, c'est que quand le CIUSSS voit qu'on a un ticket de 44 dollars, il nous le rembourse instantanément. Qu'il mette quelqu'un en charge de ça ou qu'ils arrêtent de donner des tickets à ceux qui ont des vignettes », suggère-t-elle.

Par le biais de son porte-parole, le CIUSSS MCQ a répondu que l’achalandage du stationnement devrait diminuer après les premiers mois de la rentrée scolaire. Aucune mesure additionnelle n’est actuellement étudiée, a-t-il indiqué à Radio-Canada.

Avec les informations de Jacob Côté