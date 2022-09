Le décès d’une fillette de 4 ans pas forcément lié à la COVID-19

Le Bureau du coroner a récemment publié son rapport d’enquête concernant la mort de la petite Lexie Allison. La fillette de 4 ans est décédée au Pavillon centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) le 17 janvier 2022, un peu plus de 24 heures après y avoir été admise d’urgence à la suite d’une perte de conscience.

Le coroner responsable de l’enquête, le Dr Jean-Marc Picard, mentionne que la cause du décès de Lexie est le plus probablement d’origine cardiaque . Elle aurait succombé à des complications liées à une myocardite fulminante .

La myocardite est une inflammation du tissu musculaire du cœur (myocarde) entraînant la mort tissulaire. Le Dr Picard explique qu’elle peut survenir à la suite d’une infection virale telle que le parvovirus B19, l'herpès virus humain de type 6, les virus Coxsackie, les adénovirus ou le virus de la COVID-19.

Cependant, le plus fréquemment, la cause exacte de la myocardite n’est pas connue , précise le coroner.

Atteinte de plusieurs virus

Le test de dépistage de la COVID-19 et la recherche d’ADN du virus de la COVID-19 faits à partir de sécrétions rhinopharyngées de la fillette étaient positifs.

Par contre, la recherche d’ADN du virus de la COVID-19 cardiaque s’est révélée négative et l’enfant n’avait pas de symptôme suggestif de la COVID-19 (fièvre, mal de gorge, maux de tête, écoulement nasal, etc.).

En revanche, les tests PCR réalisés à partir des sécrétions rhinopharyngées de la petite Leslie lors de son admission à l'hôpital ont détecté la présence d’adénovirus et de métapneumovirus.

Lexie était contaminée par plusieurs virus , écrit le Dr Jean-Marc Picard.

S’il est en mesure de conclure que la fillette est vraisemblablement décédée d’une myocardite et que celle-ci est le plus probablement d’origine virale , le coroner ne peut statuer si la COVID-19 en est la cause.

Rien ne permet de le confirmer ni même de préciser le ou les virus potentiellement responsables de cette pathologie , indique-t-il.

Autre anomalie cardiaque

L’autopsie pratiquée sur Lexie Allison a également mené à la découverte fortuite d’une dysplasie arythmogène du ventricule droit (DAVD), une maladie caractérisée par des anomalies musculaires structurelles et fonctionnelles dues au remplacement progressif du tissu myocardique par du tissu adipeux.

À l’exception de la perte de conscience survenue à son domicile le 15 janvier, Lexie ne semble pas avoir eu aucun de ces symptômes , indique le rapport du coroner.