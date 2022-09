Avec Résonances, Patrick Senécal considère l’horreur avec introspection

Comme l’auteur du livre dans lequel il est le protagoniste, Théodore Moisan est un Montréalais dans la cinquantaine qui a publié des thrillers très noirs, mâtinés d’horreur et parfois de surnaturel , peut-on lire dans la page d’introduction. Il est cependant décrit comme un écrivain au succès modeste, tout à l’opposé de son créateur, qui a vendu plus d’un million d'exemplaires au cours des trois dernières décennies.

L’élément déclencheur de l’intrigue est venu en tête à Patrick Senécal lorsque l'auteur a subi un test d'imagerie par résonance magnétique (IRM), peu de temps après la publication de son dernier roman, Flots. Senécal a été surpris par l'exiguïté de l’appareil médical, avant d’imaginer un personnage qui y vivrait une expérience particulièrement anxiogène.

J’ai eu l’idée d'un gars qui va passer une IRM : il capote ben raide, il hallucine même, et quand il sort de là, tout a changé , explique Patrick Senécal en entrevue à Radio-Canada.

Métamorphose du réel

À la manière d’un héros involontaire typique, Théodore est rapidement dépassé par les événements. À sa sortie de l’hôpital, il ne reconnaît plus le comportement de ses proches, devient le témoin impuissant d’actes de violence répétés, et souffre d’accès d’amnésie et d’une perception temporelle décalée. Son quotidien s’est soudainement transformé en cauchemar éveillé.

Quelle est la cause de ces phénomènes étranges? Serait-elle d’ordre psychologique, psychosomatique, parapsychique? L’un des plaisirs du roman est que son auteur nous colle étroitement à la subjectivité de Théodore, incitant les lecteurs et lectrices à mener son enquête rocambolesque de concert avec lui.

Au fur et à mesure que le récit se déploie, l’on remarque de plus en plus les ficelles narratives que Patrick Senécal agite sous notre nez, tel un marionnettiste qui ne prend plus la peine de se cacher. Il nous invite en quelque sorte dans les coulisses de son processus créatif, tout en étalant habilement un discours autoréférentiel.

Je sors un peu de ma zone de confort et, oui, ça va être plus exigeant pour mes lecteurs , affirme l’auteur qui s’est lancé le défi d’explorer la métafiction de front, tout en essayant de déconstruire le genre qui a fait sa marque et sa renommée.

Je continuais de me dire : "Sors de ton thriller traditionnel, va ailleurs". Mais, plus que j'écrivais, plus que ça redevenait un thriller, ce qui démontre qu'on est ce qu'on est. On ne peut pas fuir complètement sa nature, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle en soi. C’est ma structure de pensée quand j’écris : je suis un storyteller.

Le nouveau roman de Patrick Senécal est publié aux Éditions Alire. Photo : Éditions Alire

Le cinéma comme présage

Résonances est parsemé d’indices qui permettent de rationaliser la dislocation cognitive qu’éprouve notre héros en perte de repères. La logique du monde parallèle dans lequel il se démène est mise en relief par de nombreuses allusions à des films qui remettent en question la notion de réalité.

Ainsi, le livre cite de manière plus ou moins directe bon nombre d’œuvres énigmatiques du 7e art comme Route perdue (Lost Highway), de David Lynch, La matrice (The Matrix), des Wachowski, 12 singes (12 Monkeys), de Terry Gilliam, Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, ou Persona, d’Ingmar Bergman.

Si l'ancien enseignant de cinéma au cégep de Drummondville saura assurément stimuler l’imagination des cinéphiles, la légion de fans de son œuvre romanesque se plaira à décoder les références à ses propres livres.

Comme Aliss, Le vide ou Faims, Résonances se demande quelles seraient les conséquences d’un monde dans lequel les êtres humains iraient au bout des pulsions les plus sombres qui sommeillent dans leur esprit.

Je suis obsédé par l'idée qu’on a tous un fauve en nous, qui ne demande qu'à bondir , confie Patrick Senécal.

En général, 90 % des gens réussissent à le contrôler, mais il y a une portion qui n’y parvient pas parce qu'il arrive une série d’événements dans la vie qui fait en sorte que la bride tombe. Cela dit, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose.

« Je pense qu'il faut le laisser rugir, notre animal, mais jusqu'à quel point? La ligne, je pense qu'elle est mince. » — Une citation de Patrick Senécal

Regard critique sur les clivages sociopolitiques

Malgré le caractère foncièrement fantasmagorique de Résonances, Patrick Senécal y glisse des réflexions relatives à certaines questions d’actualité épineuses.

Au cours de ses péripéties, Théodore est régulièrement la cible de feux croisés provoqués par deux groupes fictifs idéologiquement opposés, identifiés sur les réseaux sociaux comme Vraie Égalité et Hommes Debout. Le premier est composé de jeunes activistes wokes tandis que le second incarne la résistance d’hommes caucasiens et hétérosexuels d’un certain âge.

S’il dénonce avec véhémence les tendances réactionnaires des mononcles mis en scène dans son récit, Patrick Senécal n’hésite pas non plus à montrer du doigt les fanatiques du politiquement correct.

Je suis très préoccupé par l'absence de nuance quand on parle de certains enjeux de société. Je trouve ça dangereux. C’est crois ou meurs. Il y a quelque chose de religieux là-dedans; on a remplacé Dieu par la vertu.

Satire de la littérature intello

Snobé à ses débuts par des membres affiliés à l’élite de l'industrie du livre québécois, Patrick Senécal constate que la littérature de genre a gagné du galon au cours des deux dernières décennies.

Qu’à cela ne tienne, il prend un malin plaisir dans son nouvel ouvrage à se moquer d’une vision selon lui pédante de l’écriture. Il affuble même son héros d’une prétention artistique à mille lieues de ses propres convictions, qui stipule qu’un véritable auteur est au service de ses personnages, et non l’inverse .

Je n’embarque pas dans la théorie qui dit que ce sont les personnages qui décident, clame sans détour Patrick Senécal. C'est une posture qui m’a toujours tapé sur les nerfs. C’est pas vrai, on n’est pas des schizophrènes, c’est nous autres qui décidons!

Dans Résonances, il adopte toutefois cette philosophie littéraire qu’il dédaigne afin d’appuyer le propos de sa métafiction, foisonnante d’ironie et d’autodérision.

Comme je voulais sortir des sentiers battus, on dirait que je me suis mis dans une situation que je ne contrôle pas, c'est-à-dire celle du protagoniste qui décide de ne pas m'écouter, qui revendique sa vie propre.