Des fermetures et des annulations causées par Fiona en Atlantique

Transport aérien

De nombreux vols à partir des aéroports de Moncton, Charlottetown, Halifax et Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) prévus vendredi soir et samedi sont déjà annulés. Il faut vérifier auprès de son transporteur aérien et de l’aéroport avant de se déplacer.

Air Canada permet aux clients des vols concernés, de vendredi à lundi, d'effectuer gratuitement une nouvelle réservation. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Par ailleurs, Air Canada permet aux clients des vols concernés, de vendredi à lundi, d'effectuer gratuitement une nouvelle réservation.

Traversiers

Les services de traversiers de Northumberland Ferries ont annulé certaines traversées vendredi, soit celles de 15 h 30, 17 h et 19 h au départ de Wood Islands à l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que celles de 13 h 30, 17 h 15 et 18 h 30 au départ de Caribou en Nouvelle-Écosse.

Toutes les traversées de Northumberland Ferries à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse sont annulées samedi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Toutes les traversées dans les deux provinces sont annulées samedi et Northumberland Ferries prévoit des perturbations dimanche aussi.

Pont de la Confédération

Un avis de vents élevés a été diffusé par les autorités du pont de la Confédération, ce qui veut dire que ces conditions pourraient entraîner des restrictions de traversée du pont à compter de 21 h vendredi jusque dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de détails sont donnés en ligne ici.  (Nouvelle fenêtre)

Transport en commun

La municipalité régionale d'Halifax confirme que les autobus de son système de transport en commun ne circuleront plus à compter de 20 h 30 vendredi. Il se peut que cette interruption de service se poursuive pendant la journée de samedi ou que la reprise du service soit retardée.

Pour l'instant, Charlottetown et Moncton n'ont pas annoncé d'interruption de service, mais elles invitent la population à consulter les dernières mises à jour sur les sites web ou les médias sociaux.

Ponts

En Nouvelle-Écosse, les autorités annoncent que le pont MacKay, qui relie le nord de la péninsule d'Halifax au nord de Dartmouth, sera fermé vendredi soir.

Le pont MacDonald restera ouvert à la circulation, mais la situation sera réévaluée selon l'intensité de la tempête. Photo : CBC/Steve Lawence

Le pont MacDonald, entre le centre-ville d'Halifax et le celui de Dartmouth, restera ouvert à la circulation, mais la situation sera réévaluée selon l'intensité de la tempête.

Ports

Le port de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) annonce l'annulation de deux croisières samedi après-midi : Caribbean Princess et Celebrity Summit. Il est possible de consulter l'horaire des croisières ici  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Établissements publics

En Nouvelle-Écosse, toutes les écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) seront fermées au public pendant la fin de semaine. Les activités parascolaires et communautaires sont donc annulées. Le CSAP précise que son personnel vérifiera les écoles pour déterminer si l’ouverture des établissements est possible lundi.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le bureau d’Accès Î.-P.-É. à Charlottetown sera fermé samedi et toutes les bibliothèques de la province le seront aussi.

Événements et festivals

Certains festivals et événements sont annulés ou reportés, un peu partout.

Au Nouveau-Brunswick, c'est le cas du Festival des récoltes de Bathurst, qui est reporté au 1er octobre. Le Festival Monde en fête à Dieppe, organisé par le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone pour immigrants (CAFI), est reporté, mais aucune date n'a été fixée.

En Nouvelle-Écosse, le spectacle de Louis-Jean Cormier à Dartmouth dans le cadre du Francofest est annulé.

À l'Île-du-Prince-Édouard, le PEI Beer Festival et le Street Feast Block Party sont reportés à une date ultérieure. Le Harvest Home Festival est quant à lui annulé.