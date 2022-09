Les candidats à la mairie d’Ottawa dévoilent leurs plans pour le climat

La Ville a ensuite publié un plan directeur sur le changement climatique et dressé une longue liste de moyens pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Mais depuis, le conseil n'a financé qu'une partie de la première phase de l'évolution énergétique de la Ville, une liste de 20 projets qui devraient être accomplis d'ici 2025.

Toutefois, certains des principaux candidats à la mairie s'engagent désormais à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l'efficacité énergétique.

Catherine McKenney, qui a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle travaillerait avec la Commission de la capitale nationale (CCN) et Parcs Canada pour désigner la Ceinture de verdure d’Ottawa en parc urbain national, promet que la Ville sera neutre en carbone d'ici 2050, conformément à son plan directeur sur les changements climatiques.

La plateforme de Catherine McKenney sur les changements climatiques comprend : rénover les édifices municipaux grâce à un partenariat avec Hydro Ottawa, la Ville remboursant le coût, avec les intérêts, sur sept ans

Encourager les « rénovations majeures » des propriétaires en tirant parti des programmes municipaux et fédéraux

Protéger les espaces verts et augmenter le couvert forestier de 40 % au cours de la prochaine décennie

Créer des quartiers sûrs et propices à la marche, comprenant une infrastructure cyclable et un transport en commun à faibles émissions

Prolonger la durée de vie de la décharge du chemin Trail en détournant au moins 70 % des déchets de la Ville

Investir jusqu'à 2 millions de dollars par an pour installer des centaines de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques et vélos électriques - achetées dans le cadre d'un marché public - dans toute la ville, en commençant par dépenser un million de dollars en 2023

Mettre en place un règlement sur les toits verts pour les grands et les petits édifices

Concevoir un plan de résilience climatique

S'exprimant jeudi devant une forêt de pins du sud d'Ottawa qui a été ciblée pour des constructions dans le passé, Catherine McKenney a exprimé l'espoir que son plan serve de catalyseur pour de nouveaux investissements climatiques.

Si nous les aidons à moderniser leur maison, c'est une façon pour les propriétaires de faire partie de la solution

Catherine McKenney (archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La Ville n'achètera pas de véhicules électriques ou de vélos électriques pour tout le monde, mais si nous investissons dans l'infrastructure dont les gens ont besoin, les bornes de recharge, nous encouragerons ces investissements.

Tous les nouveaux bâtiments municipaux devraient être neutres en carbone d'ici 2030, a déclaré Catherine McKenney, qui vise comme objectif d'avoir 30 % des grands édifices municipaux, comme les arénas et les centres de loisirs, rénovés d'ici 2040 et 80 % d'ici 2050.

« Nous ferons d'Ottawa un chef de file mondial de l'action climatique. Et les gens qui vivent ici seront aussi des leaders du climat. » — Une citation de Catherine McKenney

La personne qui représentait jusqu’ici les résidents du quartier Somerset a qualifié son plan de plan pour tout le monde , citant la rénovation des logements et le transport en commun gratuit pour les jeunes comme des politiques qui trouveraient un écho dans toute la ville.

Être sérieux en matière d'environnement

Alors que Catherine McKenney a déployé sa plateforme environnementale cette semaine par étapes, Mark Sutcliffe a rappelé à CBC avoir publié son plan il y a un mois pour montrer son sérieux en matière de lutte aux changements climatiques à l’échelle municipale.

Il promet de travailler avec Hydro Ottawa pour installer 200 bornes de recharge pour véhicules électriques et 100 autres bornes de recharge pour vélos électriques dans toute la ville. Les contribuables n’auraient pas à en financer l'installation, Hydro Ottawa récupérant les coûts grâce aux revenus des bornes de recharge, a-t-il dit.

M. Sutcliffe promet également d’investir 100 millions de dollars pour améliorer et rénover les bâtiments de la Ville sur quatre ans, également en partenariat avec Hydro Ottawa, et de construire de nouvelles installations selon une norme d'émissions nettes nulles.

Il compare son plan pour les édifices municipaux à une rénovation domiciliaire.

Si vous achetez des appareils plus écoénergétiques ou si vous installez de meilleures fenêtres, il y a un coût initial, mais vos coûts énergétiques diminuent et vous récupérez donc ces coûts au fil du temps et c'est mieux pour l'environnement , a-t-il dit.

Le candidat à la mairie d'Ottawa, Mark Sutcliffe Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Il planterait également un million d'arbres au cours du prochain mandat, soit plus du double de ce que la Ville en a planté au cours des quatre dernières années.

Ce sont toutes des mesures significatives qui réduiront les émissions et, à long terme, permettront aux contribuables d'économiser de l'argent , a-t-il assuré à CBC .

Il souhaite réévaluer le plan directeur de la Ville sur le changement climatique pour voir comment il pourrait s'aligner sur son plan global .

Les autres parties de la plateforme climatique de Mark Sutcliffe comprennent : Convertir la flotte de véhicules de la Ville en véhicules entièrement électriques ou hybrides d'ici 2030 et encourager les intervenants d'urgence à adopter des véhicules électriques

Adopter des systèmes « éprouvés » de valorisation énergétique des déchets à zéro émission, par opposition à l'implantation d'une nouvelle décharge

Identifier les « chaînons manquants » dans le réseau cyclable et piétonnier pour les inclure dans le plan d'immobilisations à long terme de la Ville

Travailler avec tous les ordres de gouvernement pour « inciter » les plus grands pollueurs privés de la Ville à réduire leurs émissions de carbone

Accélération des initiatives de chauffage de quartier aux plaines LeBreton, à l'hôtel de ville et au palais de justice provincial

Établir de solides plans pour répondre aux sinistres générés par les événements météorologiques extrêmes et acheter plus de génératrices pour les bâtiments municipaux

D'autres candidats partagent leurs idées

D’autres idées émergent chez les autres candidats à la mairie.

Mike Maguire, par exemple, dit qu’ Évolution énergétique mettra la ville en faillite .

Le plan coûterait 57,4 milliards de dollars, soit 31,8 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui, mais l’effet des économies attendues ne commencera à compenser ces coûts qu’à partir de 2032, selon la Ville.

La Municipalité assure toutefois que ce ne seront pas les contribuables qui vont payer la facture, puisque les ordres supérieurs du gouvernement et le secteur privé devraient faire leur part pendant de nombreuses années.

Mais M. Maguire préconise plutôt une nouvelle forme d'énergie nucléaire pour alimenter Ottawa et pour s’assurer que le transport en commun permette aux Ottaviens de laisser leur voiture à la maison .

Brandon Bay et Param Singh soutiennent l'idée de quartiers de 15 minutes , où les commodités sont à moins de 15 minutes à pied des maisons des résidents, ainsi que le plan directeur de la Ville sur les changements climatiques.

M. Bay est également favorable à l'évolution vers des systèmes énergétiques de quartier, à la plantation de plus d'arbres fruitiers et à noix et à l'installation de plus de bornes de recharge pour véhicules électriques. De son côté, M. Singh s'engage à respecter le plan directeur sur les changements climatiques pour atteindre zéro émission d'ici 2050, ainsi que pour remplacer les arbres et les espaces verts perdus en raison du développement.

Bob Chiarelli, qui a annoncé qu'il recommanderait à la Ville de retarder l’achat prévu d'autobus électriques, publiera son plan climatique plus tard dans la campagne.

Cinq candidats à la mairie – M. Bay, M. Chiarelli, Nour Kadri, Catherine McKenney et M. Sutcliffe – ont été invités à participer à un débat sur l'environnement et la justice climatique à la Centretown United Church, le 28 septembre.

Le jour du scrutin est fixé au 24 octobre.