Paul St-Pierre Plamondon annule sa journée en raison de « symptômes grippaux »

Dans un message sur Twitter, M. St-Pierre Plamondon a précisé qu'il avait cependant eu des résultats négatifs à deux tests de COVID-19.

Par prudence, je vais m'isoler pour la journée. Je vous tiendrai au courant des développements et j'espère pouvoir revenir le plus rapidement possible! , a-t-il ajouté.

Le chef du PQ ne pourra donc pas prendre part aujourd'hui au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, à Montréal, ni à une marche pour la « justice climatique », toujours dans la métropole.

Paul St-Pierre Plamondon participait jeudi soir au débat des chefs à la nouvelle Maison de Radio-Canada.