Un premier match à la maison en plus de deux ans pour les Husky

Les équipes de football de niveau cadet et juvénile des Husky de Sept-Îles vont participer samedi à leurs premiers matchs à domicile après plus de deux ans.

Ils vont affronter à 10 h et à 13 h 30 les Mustangs de l'école secondaire de l'Odyssée de Chicoutimi.

Beau temps ou mauvais temps, les matchs vont avoir lieu samedi, confirme l’entraîneur-chef juvénile des Husky, Luc Turner.

La cérémonie protocolaire prévue entre les deux matchs est toutefois remise au 1er octobre en raison des conditions climatiques vraiment difficiles annoncées samedi , peut-on lire sur la page Facebook de l’équipe sportive.

« On ne joue pas beaucoup de matchs, la saison est très courte. Elle finit fin octobre, début novembre. [Après deux ans], de pouvoir jouer à la maison, c’est agréable. » — Une citation de Luc Turner, entraîneur-chef juvénile des Husky de Sept-Îles

En 2020, aucune compétition sportive n’était autorisée pour respecter les recommandations de la santé publique.

Luc Turner indique qu’en 2021, les matchs à domiciles n’ont pas eu lieu puisque les arbitres n’étaient pas au rendez-vous.

L’année dernière, ça a été assez difficile. On n'avait pas d’arbitres sur la Côte-Nord. Comme dans tous les sports partout au Québec, il y avait une pénurie d’arbitres. Donc, il était difficile pour des arbitres du Saguenay de venir ici , dit-il.

On a travaillé fort l’année dernière pour former des arbitres et les faire certifier. On est bien content de les avoir avec nous cette année , ajoute M. Turner.

Il invite les Septiliens à venir encourager l’équipe ce samedi, mais aussi le 1er octobre lors des derniers matchs à domicile de la saison.

C’est le 12 novembre que doit avoir lieu la finale de la saison au Saguenay.