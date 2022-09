Le Parti 51 souhaite voir le Québec se joindre aux États-Unis

Ça laisse personne indifférent. [Les gens me disent] soit c'est une idée extraordinaire, soit tu es complètement fou! J'adore négocier avec les deux , explique le candidat dans Beauce-Sud.

Hans Merciet est copropriétaire du Rock Café à Saint-Georges, en Beauce. Comme avocat, il a aussi participé à la saison 1 du documentaire "Dirty money" sur Netflix en 2018. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Avocat bien connu dans la région, Hans Mercier a défendu Angèle Grenier dans sa croisade contre la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, en plus d'agir comme avocat de victimes de la tragédie de Lac-Mégantic et d'avocat-conseil pour leurs avocats américains. Bien que vacciné, il a aussi contesté en cour le passeport sanitaire, qu'il jugeait discriminatoire.

Pour lui, il suffit d'une conversation de cinq minutes pour convaincre les réfractaires des bienfaits de son projet politique.

Ce n'est pas si fou que ça, au contraire. À la base, c'est une société plus riche, plus libre, qui fait plus respecter ses droits, et qui peut s'épanouir de la façon qu'elle veut. On serait maître chez nous.

« Liberté, sécurité, prospérité. » — Une citation de Slogan du Parti 51

La circonscription de Beauce-Sud a une population de 62 500 personnes, dont près de 50 000 électeurs inscrits. Saint-Georges est la ville la plus populeuse de la circonscription, née en 1972. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Pour arriver à son objectif, Hans Mercier n'a pas besoin de programme électoral ni de ligne de parti, mais bien d'un projet de constitution pour protéger la langue, les libertés individuelles et la culture du Québec. Une constitution, c'est là pour rester , note-t-il.

« C'est aux Québécois de choisir. Comme État américain, il n'y a personne à Ottawa ni à Washington qui va nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. » — Une citation de Hans Mercier, chef du Parti 51

À lire aussi : Des partis s’activent dans l’ombre des cinq principales formations

En environnement, l'avocat voit déjà le Québec suivre les traces du virage vert de la Californie. Sur le plan financier, il salive déjà à l'idée de rejoindre l'économie américaine. Qui n'aimerait pas ça être payé en argent américain demain matin? lance-t-il en applaudissant.

Le débat organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges a donné lieu à de bons échanges mercredi. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le chef du Parti 51 a mis du piquant avec ses idées dans le débat des candidats dans Beauce-Sud mercredi, ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Samuel Pépin, président de la Chambre de commerce de Saint-Georges qui organisait le débat.

Des partis un peu plus marginaux vont souvent avoir un discours qui n’est pas issu d’une ligne de parti. Ces idées nouvelles vont pousser les autres candidats sur des sujets auxquels ils ne sont pas habitués à répondre.

Le 3 octobre et après?

La lutte s’annonce serrée entre caquiste et conservateur dans Beauce-Sud. Hans Mercier rappelle l'importance des libertés individuelles. Ira-t-il chercher des votes au parti d'Éric Duhaime?

« Moi, je dis aux gens : "Arrêtez de voter stratégique, arrêtez de voter parce que vous êtes fâchés, arrêtez de voter contre. Voter pour [vos convictions]!" » — Une citation de Hans Mercier, chef du Parti 51

Et si les Américains ne voulaient pas de nous? Cette question, l'avocat l'entend souvent. Pour lui, la difficulté est de convaincre les Québécois, pas l'inverse, grâce à la valeur géopolitique du Québec, la valeur de nos ressources naturelles, la valeur de notre population qualifiée, de notre culture unique. Les Américains, ils tripent sur le français .

Pour Hans Mercier, ce sont de bonnes raisons pour pousser nos voisins du sud à venir prendre leurs vacances au Québec et, bien sûr, en Beauce!