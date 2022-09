La GRC démantèle un cartel japonais des yakuzas lié au crime organisé en Chine

En août 2019, selon la GRC, des douaniers de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) interceptent 12 kg de méthamphétamine à destination du Japon.

C'est le début d'une enquête internationale menée conjointement par l'équipe des Grands projets du Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé (GFCGCO), la GRC de la Colombie-Britannique, l'Agence de police nationale du Japon et d'autres organismes partenaires.

L'enquête permet d'identifier trois principaux suspects établis au Canada au un autre au Japon, ce dernier ayant des liens confirmés avec le fameux syndicat du crime organisé transnational japonais des yakuzas , selon un communiqué de la GRC .

L'envoi des 12 kg de méthamphétamine a été suivi d'un autre de 7 kg à un deuxième associé d'origine chinoise à Tokyo, dit la police nationale.

Après avoir recueilli suffisamment d’éléments de preuve [...] les organismes internationaux partenaires ont coordonné l’exécution d’un ensemble de mandats et la prise de mesures d’application de la loi au Japon et au Canada , explique la GRC .

Le suspect ayant des liens avec les Yakuzas a été arrêté par le service de police préfectoral de Nara au Japon et accusé d'infractions liées à l'importation de drogue.

[...] le suspect d’origine chinoise établi à Tokyo a essayé de quitter le Japon via l’aéroport de Haneda et de se rendre à Hong Kong. Il a toutefois également été arrêté par la police métropolitaine de Tokyo et fait face à des accusations d’importation de drogue , poursuit la GRC .

Le 12 juin, l'équipe des Grands projets a saisi une variété de drogue, environ 100 000 $ en devises canadiennes et américaines, une arme à feu illégale, deux pistolets Taser et une fausse arme de poing dans une résidence de Richmond, ville voisine de Vancouver. Les policiers ont également trouvé un appareil servant à brouiller les ondes en plus de 15 appareils électroniques, dont de multiples téléphones cellulaires, un ordinateur portable et des dispositifs de stockage , indique la GRC .