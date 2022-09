20 personnes accusées après du grabuge à Wasaga Beach en août

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a déposé 37 accusations contre 20 individus à la suite d’un rassemblement non autorisé d’amateurs de voitures qui a dégénéré en août à Wasaga Beach.

En plus de cascades en voiture dans des rues, les fenêtres de deux autopatrouilles avaient été fracassées.

Les chefs d’accusation déposés maintenant par les policiers sont : conduite dangereuse et manoeuvres périlleuses.

L’âge des accusés va de 17 à 37 ans, indique la PPO , qui ajoute dans son communiqué que ces derniers viennent d’un peu partout en Ontario, y compris du Grand Toronto.

Les policiers poursuivent leur enquête et indiquent que d’autres accusations pourraient être portées.

Après le grabuge du week-end du 26 au 28 août, la mairesse de Wasaga Beach, Nina Bifolchi, avait réclamé une plus grande présence de la PPO , qui dessert la localité.

Autre fête ce week-end

Un autre rassemblement d’amateurs de voitures est prévu pour ce week-end à Wasaga Beach.

Dans son communiqué, la PPO dit qu’il y aura une présence policière accrue et prévient les visiteurs de ne pas mettre en péril la sécurité de nos citoyens et quartiers avec des activités risquées, illégales et dangereuses .