Mairie de Winnipeg : des commentaires « intolérants » de Don Woodstock lors d’un forum

M. Woodstock, qui tente pour une deuxième fois de devenir maire de Winnipeg, s'est adressé à un groupe d'environ 60 personnes lors d'un forum sur les enjeux concernant les femmes, organisé par le Council of Winnipeg Women.

Chaque candidat présent a reçu les mêmes questions à l'avance. Elles portaient notamment sur la sécurité, les transports en commun et le logement pour les femmes dans la capitale manitobaine.

Quand est venu son tour de s'exprimer, M. Woodstock a affirmé que les hommes autochtones ne respectent pas les femmes autochtones, ce qui est selon lui la cause de la violence envers elles. Des propos qu'il a réitérés après la fin du forum.

De ce que j'ai vu, les hommes et les jeunes autochtones doivent participer à la discussion pour régler ce problème des femmes autochtones disparues et assassinées [...] Ils ne voient et ne valorisent pas les femmes comme je le fais , estime le candidat.

M. Woodstock a poursuivi sa tirade en disant que les hommes autochtones ont trop de partenaires sexuels.

Pourquoi certains jeunes pensent-ils qu'il est bien d'avoir plusieurs femmes, conjointes ou familles?

Alors que d'autres candidats ont fortement réagi à ses propos, Don Woodstock ne croit pas qu'ils sont controversés. Je vous donne ma version des faits , dit-il.

De retour au moyen-âge

Les candidats Jenny Motkaluk, Rick Shone et Shaun Loney ont dénoncé les propos de M. Woodstock, les qualifiant de racistes. Elle aussi candidate, Rana Bokhari a quitté momentanément la salle alors qu'il s'exprimait.

Je n'ai pas besoin de rester là à l'écouter ces commentaires intolérants, irrespectueux, incorrects et qui perpétuent la violence contre les femmes , dit-elle. Mme Bokhari a aussi suggéré que M. Woodstock soit expulsé du forum.

« Si vous ciblez les plus vulnérables dans notre ville, vous devriez vous en aller. Ce n'est pas votre place. » — Une citation de Rana Bokhari, candidate à la mairie de Winnipeg

L'organisatrice du forum, Brenda Buleziuk, s'est dite déçue du comportement de Don Woodstock. Ça m'attriste d'entendre des gens qui parlent encore comme ça aujourd'hui, comme s'ils étaient de retour au moyen-âge , dit-elle.

Robert-Falcon Ouellette, le seul candidat autochtone présent au forum, est arrivé après les commentaires de M. Woodstock. Un vrai homme autochtone qui respecte son identité autochtone suit notre philosophie. La voie du guerrier implique le respect de la famille , dit-il.

L'événement de jeudi a réuni 10 des 11 candidats à la mairie : Idris Adelakun, Rana Bokhari, Chris Clacio, Scott Gillingham, Shaun Loney, Jenny Motkaluk, Glen Murray, Robert-Falcon Ouellette, Rick Shone et Don Woodstock. Seul Kevin Klein ne s'est pas présenté.

Il reste au moins 10 débats entre les candidats avant l'élection municipale, qui aura lieu le 26 octobre.

Avec les informations de Bartley Kives