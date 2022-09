Fiona : à quoi peut-on concrètement s’attendre?

La Sécurité civile est sur un pied d’alerte et demande aux Madelinots ainsi qu’aux Gaspésiens de se préparer à affronter les répercussions de la tempête tropicale Fiona, attendue au cours des prochaines heures dans l’est du pays. Selon Environnement Canada, les potentielles conséquences qu’elle pourrait laisser sur son passage doivent être prises au sérieux.

Aux Îles-de-la-Madeleine, on prévoit entre 100 et 150 mm de pluie. Les rafales de vent pourraient souffler jusqu’à 140 km/h. Si l’archipel est principalement concerné en raison d’une veille d’ouragan, la péninsule pourrait aussi être touchée par des conditions météorologiques difficiles causées par Fiona.

C’est quand même une bonne tempête, il ne faut pas minimiser les impacts que l’on va avoir sur l’est de la Gaspésie , a martelé le météorologue pour Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, à l’émission Bon pied, bonne heure vendredi matin.

L'ouragan Fiona atteindra l'est du Canada samedi matin. Photo : Environnement Canada

Ce sont vraiment des situations très dangereuses , ajoute M. Bégin, qui décourage toute personne qui serait tentée de le faire de prendre la mer samedi, au courant de la journée. On pourrait avoir des vagues, au centre du golfe, d’un peu plus de six mètres , ajoute le météorologue, qui précise qu’elles devraient néanmoins s’avérer moins impressionnantes près des côtes.

« C’est un système très dangereux. On n’a rien vu de tel depuis au moins Juan, en 2003. […] Ça fait près de 20 ans qu’on n’a pas vu une tempête aussi forte dans l’st du Canada. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada

Des dangers à ne pas sous-estimer

Les impacts [potentiels], ce sont vraiment des vents très, très forts, des branches cassées, des arbres déracinés, des pannes d’électricité généralisées , énumère Jean-Philippe Bégin.

Le fait que les arbres soient toujours garnis de leurs feuilles pourrait aggraver les conséquences sur la végétation, ajoute l’expert. Ça fait une énorme différence sur l’emprise qu’a le vent dans les arbres , note-t-il, précisant que les végétaux peuvent ainsi être plus aisément déracinés ou couchés au sol par les rafales.

Le parc Point Pleasant d'Halifax a été ravagé par l'ouragan Juan en septembre 2003 (archives). Photo : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse / R. Guscott

Selon le météorologue, le réseau électrique pourrait, en conséquence, subir des dommages. Il faut s’attendre à perdre l’électricité pendant plusieurs heures, voire des jours, dépendamment de l’envergure et de l’ampleur de la tâche à accomplir [pour rétablir les pannes] .

Des affaissements sont à son avis également possibles sur certaines artères, surtout pour les routes près des côtes en raison des déferlements de vagues et des inondations côtières qui pourraient être engendrées par la tempête.

« On pourrait isoler, finalement, quelques communautés à certains endroits. Les services d’urgence pourraient avoir de la difficulté à se rendre à certains endroits. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada

Certaines infrastructures pourraient aussi subir des dommages, notamment celles qui contribuent à purifier l’eau à des fins de consommation.

S’il mentionne ne pas vouloir être alarmiste, M. Bégin souligne que ces risques sont tout à fait réels . Il est donc impératif, souligne-t-il, d’y être bien préparés.

Pour au moins 72 heures

La Sécurité civile invite les citoyens à se munir d’une trousse d’urgence répondant aux besoins de première nécessité et qui leur permettra de faire face aux événements. Jean-Philippe Bégin estime qu’il faudrait la prévoir pour au moins 72 heures.

Voici ce qui devrait se trouver dans cette trousse : De la nourriture;

De l’eau potable;

Une lampe de poche et des batteries pour l’alimenter;

Des chandelles;

Vos médicaments sous ordonnance;

Une trousse de premiers soins.

Vendredi matin, Fiona se trouvait à 1200 km au sud d’Halifax, dans la région des Bermudes et est toujours un ouragan de catégorie 3 avec des vents de 205 km/h.

Le maire suppléant des Îles-de-la-Madeleine, Richard Leblanc, a quant à lui appelé les Madelinots à rester à la maison, en sécurité. Il leur demande aussi de ranger les différents objets qui pourraient être emportés par le vent et s'avérer dangereux, par exemple le mobilier extérieur.

Avec les informations d’Isabelle Lévesque