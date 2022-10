De Terre-Neuve à Broadway : c’est la fin de l’aventure pour le spectacle Come from Away

La dernière représentation de la comédie musicale de renommée internationale Come From Away a eu lieu à Broadway dimanche. Le spectacle est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu à Terre-Neuve-et-Labrador, où la production a d'ailleurs fait une tournée, quelques semaines avant de quitter à tout jamais les planches.

Come From Away relate l’escale inattendue faite par près de 7000 voyageurs dont les vols ont été redirigés vers Gander à Terre-Neuve-et-Labrador lors des événements du 11 septembre 2001. L’esprit d’entraide et la générosité de cette communauté sont les thèmes récurrents du spectacle.

Pour les artistes, le fait d'avoir pu présenter en septembre dernier le spectacle à l’endroit où l’histoire se déroule a été une expérience très particulière.

La comédienne canadienne Steffi DiDomenicantonio (à gauche) souligne que le rôle de la journaliste Janice Mosher a été « le plus beau cadeau de sa carrière ». Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Je me compte tellement, tellement chanceuse que je suis ici en ce moment en train de raconter l’histoire du monde de Terre-Neuve, à Terre-Neuve, une histoire tellement canadienne, ça me rend très très fière d'être canadienne , avait affirmé en septembre Steffi DiDomenicantonio, qui incarne le rôle de la journaliste Janice Mosher.

La comédienne précise que ce rôle a été le plus beau cadeau de sa carrière et que de présenter le spectacle à Gander était réellement une expérience unique.

Steffi DiDomenicantonio, comédienne Photo : Radio-Canada

J’ai eu la chance de faire le spectacle un peu partout, à Toronto aux États-Unis, maintenant à Terre-Neuve, les réactions ici sont vraiment incroyables, je me sens vraiment comme une rock star sur la scène! avait souligné Steffi DiDomenicantonio.

Un avis partagé par une autre comédienne, la seule terre-neuvienne dans la production originale du spectacle, Petrina Bromley. Elle salue le fait que les gens de Terre-Neuve ont pu voir le spectacle qui parle d’eux, dans leur province, et qui n’ont pas eu à débourser de grandes sommes d’argent pour se rendre ailleurs au Canada ou à l’étranger.

Le fait de pouvoir venir ici et de pouvoir jouer pour des gens qui n'auraient jamais pu le voir autrement, parce qu'à mon avis, le spectacle appartient à Terre-Neuve-et-Labrador , a t-elle dit.

De Terre-Neuve à New York

Petrina Bromley a aussi précisé que cette expérience a changé sa vie et qu’elle n’aurait jamais pu imaginer fouler la scène sur Broadway, à New York. Elle croit que les spectateurs apprécient ce qui ressort de cette histoire vécue, dans une période de l’histoire des États-Unis remplie d’incertitudes.

Petrina Bromley, comédienne originaire de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada

Cette production rappelle aux spectateurs qui en ont peut-être besoin que la bonté est en chacun de nous et que c’est en quelque sorte la bonne chose à faire. [...] Au bout du compte, aider les gens vous fait vous sentir bien , a-t-elle dit.

Comme Steffi DiDomenicantonio, Petrina Bromley raconte que l’ambiance dans la salle de spectacle à Gander et à Saint-Jean n’est pas la même qu’ailleurs. Des éclats de rire que nous ne voyons pas ailleurs , a-t-elle confirmé, en précisant que les gens d’ici ont très bien compris certaines allusions au paysage terre-neuvien.

Quelque chose d'aussi simple qu'un personnage qui regarde par le hublot de l'avion et qui dit que tout ce qu’il peut voir, c'est des rochers, des arbres et rien du tout! Ce qui, si vous n'êtes pas d'ici [...] sonne désert et terrifiant! Mais ici, c'est vrai, il y a des rochers et des arbres et rien du tout! a-t-elle lancé en riant.

La comédie musicale a été présentée sur Broadway, à New York, et dans plusieurs villes depuis 2017.

D’après le reportage de Kyle Mooney