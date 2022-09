Une journée consacrée au climat dans l’Est-du-Québec

Comme ailleurs dans la province, de nombreuses activités de mobilisation pour le climat sont organisées dans l'Est-du-Québec à l'occasion de l'événement Planète en grève. Différentes marches citoyennes pour la justice climatique et sociale ont actuellement lieu à Rimouski, Gaspé et Carlerton-sur-Mer.

L'événement Planète en grève vise à faire pression sur les gouvernements afin qu'ils agissent pour faire face au réchauffement climatique et à donner à la population des moyens d'action concrets.

Des étudiants ont tenu des piquets de grève vendredi matin aux abords de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), où les cours ont finalement été suspendus pour la journée.

D'autres institutions scolaires telles que le Cégep de Rimouski ainsi que le Cégep de la Gaspésie et des Îles ont également voté en faveur d'un mandat de grève d'une journée.

Les cours sont quant à eux levés entre 13 h et 14 h au campus de Carleton-sur-Mer et à l’École des pêches et de l’Aquaculture de Grande-Rivière, où se tient une activité de sensibilisation à l’environnement.

Des actions semblables sont organisées dans plusieurs autres villes du Québec et de l'Ontario.

Selon la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, plus de 144 000 étudiants sont en grève à travers la province.

Tous les citoyens invités

La marche citoyenne de Rimouski a été organisée par le collectif citoyen Action Climat Rimouski. Le slogan de la mobilisation est Il n’y a pas de travail sur une planète morte .

Toute la population rimouskoise, non seulement la communauté étudiante, est invitée à prendre part à ce grand rassemblement.

Le Carrefour international bas-laurentien pour l’action sociale (CIBLES), un organisme d'action communautaire, manifeste également dans les rues du centre-ville de Rimouski.

Un débat sur l'environnement

En soirée, les candidats de la circonscription de Rimouski au scrutin du 3 octobre participeront, par le fait même, à un débat sur le thème de l'environnement au Cégep de Rimouski.

Les candidats Carol-Ann Kack (Québec solidaire), Claude Laroche (Parti libéral), Pierre Beaudoin (Climat Québec) et Samuel Ouellet (Parti québécois) seront présents.

Les organisateurs du débat précisent que Stéphanie Du Mesnil (Parti conservateur), Maïté Blanchette Vézina (Coalition avenir Québec) et Danielle Mélanie Gaudreau (Démocratie directe Québec) ont refusé leur invitation.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Roxanne Langlois et Jennifer Boudreau