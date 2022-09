Éric Lapointe au FFO : si c’était à refaire, l’organisateur ne changerait rien

Interrogé à savoir s'il regrettait d'avoir programmé l'artiste québécois, dont la participation au FFO suscite la controverse, M. Simoncic a sèchement répondu non , d’entrée de jeu, lors de son passage à l’émission Les matins d’ici.

Invité à approfondir sa pensée, l'organisateur a mentionné avoir reçu des réactions très positives et que la vente de billets va très bien .

Douze heures plus tôt, une marche pour dénoncer la violence faite aux femmes a réuni une soixante de personnes au centre-ville d’Ottawa. Des manifestants s'y sont opposés à la présence du chanteur populaire.

Des protestataires ont dénoncé, jeudi, la présence d'Éric Lapointe au Festival franco-ontarien (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

A-t-il été sensible à cela? Absolument pas. [...] Je ne pense pas qu’il fasse ombrage à notre programmation. C’est le plus grand rocker de la francophonie canadienne. On n’endosse pas la violence. Pas du tout. C’est minimaliste comme argument , s'est-il défendu.

Au lendemain de l’annonce de la venue d’Éric Lapointe au FFO , l’organisation du festival avait eu à affronter une pluie de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. La raison : en octobre 2020, le rockeur a plaidé coupable à une accusation de voies de fait contre une femme. Il a, par la suite, écopé d’une absolution conditionnelle.

« On a pris la décision en connaissance de cause. Éric a subi les conséquences de ses actions, mais ce n’est pas nous qui allons juger. La décision, c’est le public qui va la prendre. » — Une citation de Daniel Simoncic, organisateur du Festival franco-ontarien

L’organisateur a poursuivi en disant qu’il ne se fie pas aux médias sociaux qui peuvent en ajouter . C’est un geste inacceptable, je l’avoue. Il a plaidé coupable. Il a été traité en justice.

À ce jour, c’est mon plus grand vendeur. Je ne sais pas quoi vous dire. Je me fie à mon public. Je ne le regrette pas du tout [de l’avoir invité]. Je pense que ça va être un excellent spectacle , a-t-il conclu en parlant également de la qualité du reste de la programmation .

À noter que Radio-Canada a fait une demande d'entrevue auprès de l'équipe d'Éric Lapointe et que celle-ci a été déclinée.